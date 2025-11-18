Izvirzītas apsūdzības vīrietim, kurš Indiānā uz mājas sliekšņa nošāva četru bērnu mammu - apkopēju, kura bija kļūdījusies ar adresi
ASV Indianas štata iedzīvotājam izvirzītas apsūdzības slepkavībā pēc tam, kad uz savas mājas sliekšņa nošāva apkopēju, kura bija ieradusies pie nepareizā nama.
Traģēdija bija notikusi 5. novembrī Indiānas štata Vaitstaunā, kur pie mājas durvīm nošauta jauna sieviete. Izrādās, viņa bija apkopēja, kas kļūdaini ieradusies pie nepareizās mājas durvīm, un mājas iemītnieks uz viņu izšāva caur durvīm. Toreiz policija bija saņēmusi izsaukumu sakarā ar iespējamo ielaušanās mēģinājumu Indianapolisas piepilsētā Vaitstaunā. Uz norādīto adresi ieradušies likumsargi atrada pie mājas sliekšņa nošauto 32 gadus veco Mariju Peresu, pie kuras atradās viņas vīrs Maurisio Velaskess. Bez mammas palika četri bērni.
Apgabala prokurors Kents Īstvuds laikrakstam “The Indianapolis Star” toreiz norādīja, ka lieta ir sarežģīta, ņemot vērā to, kā formulēts štata likums par pašaizsardzības tiesībām jeb “stand your ground” princips, kas ir spēkā lielākajā daļā ASV štatu. Proti, cilvēki var izmantot nāvējošu ieroci situācijā, kad viņiem ir pamatots iemesls uzskatīt, ka tā pielietošana ir nepieciešama, lai novērstu nāvi vai smagus miesas bojājumus noteiktu vardarbīgu noziegumu situācijās, un likums nenosaka pienākumu apdraudētajai personai atturēties no potenciāli nāvējoša ieroča izmantošanas situācijā, kad ir iespējams atkāpties drošā vietā (“duty to retreat” princips). Savukārt savas teritorijas aizsardzības jeb “cietokšņa doktrīna” Indianas štata likumdošanā atļauj personai saprātīgi pielietot spēku, ieskaitot nāvējošu ieroci, lai aizsargātos pret iebrucēju savā dzīvesvietā.
Nu Īstvuds paziņojis, ka štata likumi neatļāva 62 gadus vecajam Andersenam šajā situācijā šaut uz citu cilvēku. Pirmdienas preses konferencē viņš paziņoja, ka lietas apstākļi un iegūtie pierādījumi norāda, ka Andersena rīcība neietilpst štata “stand your ground” paredzētajā tiesiskās aizsardzības zonā. Vienlaikus viņš norādīja, ka apsūdzētajam nebija pietiekamas informācijas, kas būtu viņam ļāvusi nolemt, ka viņa rīcība ir attaisnojama.
Notiesāšanas gadījumā Andersenam draud 10 līdz 30 gadu ieslodzījums un 10 000 dolāru naudas sods.
Pēc traģēdijas Maurisio Velaskess paziņoja, ka ar sievu jau septiņus mēnešus nodarbojas ar māju uzkopšanu. Todien viņi ar sievu divreiz pārbaudīja uzkopjamās mājas adresi un ieradās tur pirms saullēkta. Kad viņš pie durvīm atslēgu saišķī nevarēja atrast īsto atslēgu, sieva pajokoja, ka viņš kļūstot vājredzīgs, un paņēma atslēgas. Tajā mirklī caur durvīm tika raidīts šāviens, un lode trāpīja sievai galvā.
Mammu zaudēja 17, 10 un 8 gadus vecās meitas un nepilnu gadu vecais dēls. Ģimene bija ieradusies no Gvatemalas un Indianapolisā dzīvoja tikai gadu.
Pēdējo gadu laikā līdzīgi gadījumi jau izraisījuši plašu rezonansi visā valstī. 2023. gada 13. aprīlī Misūri štata Kanzassitijā 16 gadus vecais Ralfs Jarls tika divreiz sašauts pēc tam, kad bija nospiedis mājas durvju zvana pogu. Viņš bija devies savākt savus divus dvīņubrāļus un kļūdaini piezvanīja pie svešas mājas durvīm. 84 gadus vecais Endrū Lesters tika apsūdzēts slepkavības mēģinājumā un Kleja apgabala prokurors paziņoja, ka uzbrukumam bija rasistisks raksturs, tā kā pusaudzis bija melnādainais. Apsūdzētais nomira 2025. gadā pirms tiesas sprieduma, kurā viņam draudēja 10 gadu ieslodzījums.
Vēl traģiskāks incidents notika Ņujorkas štata Hebronā, kur 2023. gada 15. aprīlī 20 gadus vecā Keilina Gilisa ar draugiem netīšām iegriezās nepareizā piebraucamā ceļā, un brīdī, kad abas automašīnas mēģināja izbraukt atpakaļ, tuvējās mājas īpašnieks Kevins Monahans nošāva Gilisu. Viņam piesprieda 25 gadu ieslodzījumu.