Lietuva sašutusi: Baltkrievija neļauj atgriezties mūsu kravas automašīnām
Baltkrievija pagaidām neplāno atļaut Lietuvas kravas automobiļiem šķērsot robežu, paziņoja Lietuvas Iekšlietu ministrijas preses pārstāvis Mindaugs Bajarūns. Apmēram 5000 Lietuvas kravas automašīnu un puspiekabju pašlaik nevar atstāt Baltkrieviju, jo Lietuva līdz novembra beigām slēdza robežu, savukārt Baltkrievija aizliedza Lietuvas kravas automašīnām pārvietoties pa valsts teritoriju.
Lietuvas premjerministres Ingas Ruginienes padomnieks ceturtdien teica, ka Lietuva jau šonedēļ varētu atvērt Šalčininku robežkontroles punktu.
Iekšlietu ministrijas pārstāvis Bajarūns sacīja, ka Šalčininku robežkontroles punkta atvēršana ir vienīgā izskatītā iespēja un citas alternatīvas nav apspriestas. "Taču Minska atsakās atļaut Lietuvas kravas automobiļiem doties prom no Baltkrievijas," viņš atzina.
Baltkrievijas mediji citēja valsts Ārlietu ministrijas pārstāvja Ruslana Varankova teikto, ka robežas slēgšana ir bijis Lietuvas vienpusējs lēmums, tādēļ Minska "nekādi nav atbildīga par negatīvajām sekām".
Varankovs sacīja, ka Lidas robežsardzes nodaļā ir saņemts atbilstošs Lietuvas lūgums, taču viņš aicināja Lietuvas valdību "atcelt savu lēmumu un atsākt ierasto robežkontroles punktu darbību pilsoņiem, transportlīdzekļiem un kravām".
Ruginienes padomnieks Igns Dobrovolsks sacīja, ka tiek mēģināts izveidot koridoru, pa kuru Lietuvas un citu Eiropas Savienības valstu kravas automašīnas varētu atgriezties savās valstīs.
Iekšlietu ministrs Vladislavs Kondratovičs ceturtdien teica, ka Šalčininku robežkontroles punktā Baltkrievijas pusē gaida ap 500 transportlīdzekļu.
Kondratovičs iepriekš sacīja, ka valdības lēmums uz mēnesi slēgt robežu ar Baltkrieviju netiks mīkstināts, taču viņš iezīmēja papildu iespējas tiem, uz kuriem jau attiecas izņēmumi.
Saistībā ar to, ka Lietuvā tika reģistrēts kontrabandas balonu no Baltkrievijas skaita pieaugums un vairākkārt tika traucēts Viļņas lidostas darbs, Lietuvas valdība pagājušajā nedēļā nolēma līdz 30. novembrim slēgt valsts robežu ar Baltkrieviju, nosakot izņēmumus atsevišķām ceļotāju grupām. Ruginiene norādījusi, ka robežas slēgšanas termiņš tiks regulāri pagarināts tik ilgi, kamēr turpināsies Baltkrievijas nedraudzīgā rīcība pret Lietuvu.
Šalčininku kontrolpunktā robežšķērsošana ir pilnībā pārtraukta, bet Medininku kontrolpunktā darbība ir ierobežota, paredzot izņēmumus noteiktām ceļotāju kategorijām, kurām atļauts šķērsot robežu šajā vietā.
Izņēmums tiek attiecināts uz diplomātiem, personām, kas pārvadā Lietuvas diplomātisko pastu, ceļotājiem, kas tranzītā dodas uz Krievijas Kēnigsbergas (Karaļauču) eksklāvu un no tā, Lietuvas un Eiropas Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kā arī personām, kam ir Lietuvas uzturēšanās atļaujas un humānās vīzas.
Ar Baltkrievijas varasiestāžu atbalstu turpinās migrantu mēģinājumi nelegāli šķērsot robežu ar Lietuvu.
Šonedēļ Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko parakstījis dekrētu, kas aizliedz Lietuvā un Polijā reģistrētiem kravas automobiļiem un traktoriem braukt caur Baltkrievijas teritoriju. Ierobežojumi būs spēkā līdz 2027. gada 31. decembrim.
Tas galvenokārt ietekmē transporta uzņēmumus, kas pārvadā preces no Ķīnas uz Eiropas Savienību caur Krieviju un Baltkrieviju. Daudzi no tiem ir reģistrēti Baltijas valstīs un Polijā, bet par šoferiem strādā daudzi Vidusāzijas valstu, Gruzijas un Ukrainas pilsoņi.
Lukašenko dekrēts ir atbilde uz Minskas režīma kārtējo attiecību pasliktināšanos ar Lietuvu un Poliju.