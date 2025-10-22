Lietuva draud ar Baltkrievijas robežas slēgšanu saistībā ar kontrabandas baloniem
Lietuva robežu ar Baltkrieviju varētu slēgt arī uz ilgāku laiku, jo no kaimiņvalsts tiek palaistas meteozondes ar kontrabandas cigaretēm, trešdien paziņoja Lietuvas prezidenta Gitana Nausēdas galvenais nacionālās drošības padomnieks Deivids Matuļonis.
"Domāju, ka šajā gadījumā mūsu dienestiem vajadzētu striktāk komunicēt ar Baltkrievijas varasiestādēm, lai skaidri paustu, ka gadījumā, ja tas turpināsies, mēs varētu robežu pilnībā slēgt uz ilgāku laiku," viņš teica Lietuvas sabiedriskajam radio.
Matuļonis pauda, ka prezidenta vadītā Nacionālās drošības komisija trešdien apspriedīs iespējamos atbildes pasākumus uz meteozonžu ar kontrabandas precēm radīto apdraudējumu.
Viņš piebilda, ka aizvadītās nakts notikumi arī parādīja, ka ir svarīga atklāšanas sistēma uz robežas, kas ļautu ielidojošos balonus pamanīt agrāk.
Nausēdas padomnieks norādīja, ka balonu atklāšana un neitralizēšana ir sarežģītāka nekā dronu atklāšana.
"Problēmu rada tas, ka tie lido augstu, trīs, piecu vai pat sešu kilometru augstumā. Tas neatbilst mūsu robežsargu atbildībai un ir nepieciešama mūsu armijas iesaiste," paskaidroja Matuļonis.
Viņš piebilda, ka bīstami būtu arī notriekt četru līdz sešu kilometru augstumā lidojošu balonu ar vairākus desmitus kilogramu smagu kravu.
"Dažkārt tas var radīt pat lielāku risku nekā ļaut gaisa balonam nokļūt uz zemes, kur policistiem jāveic pasākumi, lai paspētu pirms kontrabandistiem," teica Nausēdas padomnieks.
Viņš izsvēra, ka problēmas risināšanai būs vajadzīgi citi pasākumi, piemēram, kriminālatbildības pastiprināšana un ātrāka nomestās kravas atrašana.
Jau ziņots, ka Viļņas starptautiskā lidosta tika slēgta no otrdienas aptuveni plkst. 23 līdz trešdienas plkst. 6.30, jo no Baltkrievijas Lietuvā ielidoja vairāki desmiti meteozonžu, un naktī uz trešdienu balonu radīto draudu dēļ uz laiku tika apturēta satiksme caur diviem Lietuvas un Baltkrievijas robežkontroles punktiem Medininkos un Šalčininkos. Trešdienas rītā abi robežkontroles punkti tika atvērti.
Iepriekšējo reizi kontrabandas baloni Viļņas lidostas darbību ietekmēja oktobra sākumā, kad Lietuvas gaisa telpu šķērsoja vairāk nekā 20 meteoroloģiskie baloni.
Pēc tam, kad Lietuva slēdza dažus robežkontroles punktus ar Baltkrieviju, uzbūvēja fizisku nožogojumu gar robežu un pastiprināja robežas drošību, meteoroloģiskie baloni ir kļuvuši par vienu no visizplatītākajām tabakas izstrādājumu kontrabandas metodēm.