Lukašenko aizliedz Lietuvas un Polijas kravas automašīnām iebraukt Baltkrievijā līdz 2027. gadam
Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko parakstījis dekrētu, kas aizliedz Lietuvā un Polijā reģistrētiem kravas automobiļiem un traktoriem braukt caur Baltkrievijas teritoriju, ziņo medijs "Current Time".
Ierobežojumi būs spēkā līdz 2027. gada 31. decembrim.
Tas galvenokārt ietekmē transporta uzņēmumus, kas pārvadā preces no Ķīnas uz Eiropas Savienību caur Krieviju un Baltkrieviju. Daudzi no tiem ir reģistrēti Baltijas valstīs un Polijā, bet par šoferiem strādā daudzi Vidusāzijas valstu, Gruzijas un Ukrainas pilsoņi.
Lukašenko dekrēts ir atbilde uz Minskas režīma kārtējo attiecību pasliktināšanos ar Lietuvu un Poliju.
Saistībā ar to, ka Lietuvā tika reģistrēts kontrabandas balonu no Baltkrievijas skaita pieaugums un vairākkārt tika traucēts Viļņas lidostas darbs, Lietuvas valdība pagājušajā nedēļā nolēma līdz 30. novembrim slēgt valsts robežu ar Baltkrieviju, nosakot izņēmumus atsevišķām ceļotāju grupām. Lietuvas premjerministre Inga Ruginiene norādījusi, ka robežas slēgšanas termiņš tiks regulāri pagarināts tik ilgi, kamēr turpināsies Baltkrievijas nedraudzīgā rīcība pret Lietuvu.
Ar Baltkrievijas varasiestāžu atbalstu turpinās migrantu mēģinājumi nelegāli šķērsot robežu ar Lietuvu.
Baltkrievijas attiecības ar Poliju joprojām ir saspīlētas arī slēgtās robežas un vairāku Polijas pilsoņu aizturēšanas Baltkrievijā dēļ. Polija 28. oktobrī paziņoja par gatavību novembrī atvērt divus kontrolpunktus uz robežas ar Baltkrieviju. Tomēr 30. oktobrī pēc konsultācijām ar Lietuvu kontrolpunktu atvēršana tika atlikta par vairākām nedēļām.