Ukrainas bruņotie spēki virzās uz priekšu netālu no Pokrovskas: atbrīvots vēl viens ciems, okupanti sakauti
Ukrainas armija ir atbrīvojusi Udačnes ciemu netālu no Pokrovskas. Operācija ilga divas nedēļas un noslēdzās ar okupantu iznīcināšanu. Ciema atbrīvošana sarežģīs Krievijas ofensīvu Pokrovskā.
Ukrainas bruņotie spēki turpina gūt panākumus visbīstamākajā un svarīgākajā frontes posmā – netālu no Pokrovskas. 425. triecienpulka "Skala" kaujinieki ir pilnībā atbrīvojuši Udačnes ciemu no krievu okupantiem, kas ir viena no galvenajām apdzīvotajām vietām aglomerācijas aizsardzībai.
Operācija ilga aptuveni divas nedēļas. Ukrainas trieciengrupas pakāpeniski iznīcināja krievu cietokšņus un pēc tam atbrīvoja dzīvojamās ēkas, māju pēc mājas. Cīņas galvenokārt notika naktī, kas ļāva pēc iespējas efektīvāk apspiest ienaidnieku. Publicētajos materiālos redzami Ukrainas karavīri, kas iesaistījušies tuvcīņā Udačnē un paceļ valsts karogu virs skolas ciema rietumu daļā.
Atbrīvošanas nozīme
Udačnes atgriešanās Ukrainas bruņoto spēku kontrolē nopietni sarežģī Krievijas karaspēka virzību uz priekšu. Okupanti mēģināja izmantot šo ciemu, kā arī kaimiņos esošo Kotlini, lai no dienvidiem ielenktu Pokrovskas aglomerāciju. Tagad viņu plāni ir izjaukti.
Dienu iepriekš 425. pulks ziņoja par vēl vienu panākumu - Novoekonomičeskes ciema atbrīvošanu virziena ziemeļu flangā. Tādējādi Ukrainas karaspēks vienlaikus nostiprina savas pozīcijas abās pusēs, samazinot Pokrovskas ielenkšanas draudus.
Pokrovskas nozīme
Pokrovskas virziens joprojām ir viens no galvenajiem ienaidnieka vektoriem. Krievi mēģināja iefiltrēties pat pašā pilsētā ar nelielām kājnieku grupām. Tomēr šie mēģinājumi beidzās ar katastrofu: no 150 diversantiem, kas pārcēlās no okupētās Selidoves, tikai daži cilvēki sasniedza Pokrovskas nomali. Udačnes atbrīvošaa nav tikai taktiska uzvara, bet gan svarīgs solis visas frontes daļas stabilizēšanā.
Okupantu mehanizētās kolonnas iznīcināšana
28. augusta vakarā izlūkošana fiksēja krievu mehānizētās kolonnas kustību aptuveni 10 kilometru attālumā no frontes līnijas. Kolonna virzījās no Progress ciema virzienā uz Maliņivku un sastāvēja no septiņām bruņutehnikas vienībām, tankiem un kājnieku kaujas mašīnām, kā arī ap simt karavīru, daļa no kuriem pārvietojās ar motocikliem.