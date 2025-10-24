Lietuvas Ārlietu ministrija: pieprasām, lai Krievija nekavējoties paskaidro Lietuvas gaisa telpas pārkāpuma iemeslus
Lietuvas Ārlietu ministrija izteikusi stingru protestu saistībā ar valsts gaisa telpas pārkāpumu, kad ceturtdienas vakarā Lietuvas gaisa telpā neatļauti ielidoja divas Krievijas militārās lidmašīnas.
"Ārlietu ministrija pauž stingru protestu un pieprasa, lai Krievija nekavējoties paskaidro Lietuvas gaisa telpas pārkāpuma iemeslus un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu šādu incidentu atkārtošanos nākotnē," paziņoja ministrija.
Uz Lietuvas Ārlietu ministriju ceturtdienas vakarā tika izsaukts Krievijas pagaidu pilnvarotais lietvedis, kuram tika iesniegta protesta nota.
Protests tika izteikts pēc tam, kad ceturtdienas vakarā divas Krievijas militārās lidmašīnas - iznīcinātājs Su-30 un degvielas uzpildes lidmašīna Il-78 - no Kēnigsbergas (Karaļauču) eksklāva ielidoja Lietuvas gaisa telpā 700 metru dziļumā netālu no Kībartiem un pēc 18 sekundēm to atstāja.
Saskaņā ar militārajiem datiem lidmašīnas, iespējams, veica degvielas uzpildes mācības gaisā.
Ārlietu ministrija paziņoja, ka NATO un Eiropas Savienības partneri, kā arī Ziemeļatlantijas Padome par incidentu ir informēti pa diplomātiskajiem kanāliem.
Šo incidentu nosodīja Lietuvas prezidents Gitans Nausēda un premjerministre Inga Ruginiene, kas šo pārkāpumu nosauca par klaju un nosodīja Krieviju par to, ka tā rīkojas kā teroristiska valsts, kas neievēro starptautiskās tiesības un kaimiņvalstu drošību.
Šis ir viens no daudziem nesenajiem Krievijas veiktajiem Eiropas gaisa telpas pārkāpumiem, kas pastiprina bažas, ka Maskava pārbauda Rietumus "pelēkajā zonā" starp karu un mieru.
Septembrī trīs Krievijas iznīcinātāji MiG-31 ielidoja Igaunijas gaisa telpā virs Somu līča un uzturējās tur aptuveni 12 minūtes. Atbalstot Igauniju, Lietuva un Latvija iepriekš ir iesniegušas Krievijai protesta notas saistībā ar šādu rīcību.