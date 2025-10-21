Poļi draud arestēt Putinu, ja viņa lidmašīna šķērsos Polijas gaisa telpu
Polija brīdinājusi Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu neizmantot tās gaisa telpu, lai dotos uz tikšanos ar ASV prezidentu Donaldu Trampu Budapeštā, jo šādā gadījumā Varšavai nāktos izpildīt starptautisko aresta orderi, vēsta aģentūra Reuters.
"Es nevaru garantēt, ka Polijas tiesa neuzliks valdībai pienākumu pavadīt šādu lidmašīnu, lai aizdomās turēto personu nogādātu tiesā Hāgā,” paziņoja Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis.
Viņš atgādināja, ka Starptautiskās Krimināltiesas (SKT) izdots orderis uzliek pienākumu visām dalībvalstīm arestēt Putinu, ja viņš nonāk to teritorijā. "Es domāju, ka Krievijas puse to labi zina. Un tāpēc, ja šis samits notiks, cerams, ar agresijas upura (Ukrainas – red.) piedalīšanos, Putina lidmašīnai tiks izvēlēts cits lidojuma maršruts," sacīja diplomāts.
Lai izvairītos no lidojuma pāri Ukrainai, Krievijas delegācijai būtu jāšķērso vismaz vienas Eiropas Savienības valsts gaisa telpa. Visas ES valstis šobrīd ir SKT dalībnieces. Ungārija gan paziņojusi par plāniem izstāties no tās.
Iepriekš vēstīts, ka ASV prezidents Donalds Tramps gatavojas tikties ar Vladimiru Putinu Budapeštā, pēc telefonsarunas ar Krievijas diktatoru paziņoja Baltā nama saimnieks. Konkrētu iespējamās tikšanās datumu Tramps neminēja, taču paziņoja, ka sarunas laikā esot panākts "liels progress". Sociālās saziņas vietnēs viņš izteicās, ka tikšanās Budapeštā ļaušot noskaidrot, vai "vai mēs varam izbeigt šo bēdīgo karu starp Krieviju un Ukrainu".