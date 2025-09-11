Atlaists Lielbritānijas vēstnieks ASV. Viņam bija ciešas attiecības ar Epstīnu
Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers ceturtdien atlaidis Lielbritānijas vēstnieku ASV Pīteru Mandelsonu par saistību ar dzimumnoziedznieku Džefriju Epstīnu.
Lēmums par Mandelsona atlaišanu pieņemts pēc šonedēļ publiskotajām Mandelsona vēstulēm Epstīnam.
Epstīns tika apsūdzēts vairāku desmitu nepilngadīgu meiteņu seksuālā izmantošanā un cilvēku tirdzniecībā seksuālās izmantošanas nolūkā. Tiesu tā arī nesagaidījis, Epstīns izdarīja pašnāvību federālajā aizturēšanas centrā Ņujorkā 2019. gada augustā dienu pēc tam, kad tika publiskoti dokumenti, kas dod plašāku ieskatu viņa vadītajā seksuālo pakalpojumu tirdzniecības tīklā laikā no 2002. līdz 2005. gadam.
Mandelsona vēstules Epstīnam liecina, ka viņu attiecības bija daudz ciešākas, nekā tika uzskatīts brīdī, kad Mandelsons tika iecelts vēstnieka amatā, norādīja Lielbritānijas Ārlietu ministrija.
Laikraksts "The Sun" trešdien publicēja e-pastus, kuros Mandelsons ieteicis Epstīnam "cīnīties par pirmstermiņa atbrīvošanu" neilgi pirms viņam tika piespriests 18 mēnešu cietumsods.
Šie e-pasti tika publicēti pēc tam, kad ASV Pārstāvju palātas Uzraudzības un valdības reformu komitejas demokrāti publiskoja apsveikuma albumu, kas Epstīnam tika uzdāvināts 50. dzimšanas dienā. Mandelsons savā ar roku rakstītajā apsveikumā nodēvēja Epstīnu par labāko draugu.
ASV Kongresa komitejas demokrāti arī publiskoja Epstīnam adresētu dzimšanas dienas apsveikumu, kuru, iespējams, parakstīja ASV prezidents Donalds Tramps.
Trampa administrācija noliedz, ka prezidents jebkad būtu sūtījis šādu apsveikumu, un apgalvo, ka tas ir viltojums.