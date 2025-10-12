Kazahstānā pedofilus kastrēs pirms atbrīvošanas
Kazahstānā apstiprināti jauni ķīmiskās kastrācijas piemērošanas noteikumi, ziņo izdevums “orda.kz”. Kastrācija tiks piemērota pēc tiesas lēmuma, un procedūru veiks tieši cietumos.
Piespiedu kastrācija tiks piemērota notiesātajiem sešus mēnešus pirms viņu atbrīvošanas no kolonijas. Tas attiecas tikai uz personām, kas vecākas par 18 gadiem un atzītas par vainīgām seksuālos noziegumos pret bērniem, teikts Kazahstānas Veselības ministrijas rīkojumā, kas stāsies spēkā 17. oktobrī.
Cietuma administrācijai ne vēlāk kā 12 mēnešus pirms soda termiņa beigām būs jānosūta materiāli tiesai, lai nozīmētu tiesu psihiatrijas ekspertīzi. Eksperti noteiks, vai notiesātajam ir novirzes vai nosliece uz seksuālu vardarbību.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Veikfīldas cietumā Lielbritānijā sestdien nogalināts bijušais britu rokgrupas “Lostprophets” solists Īens Votkinss, kurš izcieta 29 gadu cietumsodu par seksuāliem noziegumiem pret bērniem. 48 gadus vecais Votkinss tika notiesāts 2013. gada decembrī par vairākiem seksuāliem noziegumiem pret bērniem, tostarp maza bērna izvarošanas mēģinājumu. Votkinss jau 2023. gada augustā kļuva par uzbrukuma upuri cietumā, taču viņa ievainojumi nebija bīstami dzīvībai.
Viņa nāve Veikfīldas cietumā notikusi mazāk nekā divas nedēļas pēc tam, kad tika publicēts ziņojums par šo ieslodzījuma vietu ar secinājumu, ka vardarbības līmenis tur “ievērojami pieaudzis”. “Daudzi ieslodzītie mums teica, ka jūtas nedroši, jo īpaši par seksuāliem noziegumiem notiesātie vecāki vīrieši, kuriem aizvien biežāk nākas uzturēties kopā ar aizvien pieaugošo jaunāku ieslodzīto skaitu,” teikts cietumu galvenā inspektora ziņojumā.
Votkinss atzina savu vainu seksuālā uzbrukumā par 13 gadiem jaunākai meitenei (medijos norāda, ka viņa upure bija tikai vienu gadu veca) un viņas izvarošanas mēģinājumā , taču neatzina vainu izvarošanā. 2014. gadā tiesa noraidīja Votkinsa apelāciju par cietumsoda samazināšanu.
Savulaik Votkinss bija viens no pazīstamākajiem Velsas mūziķiem kā rokgrupas “Lostprophets” solists. 1997. gadā dibinātā grupa izdeva piecus albumus, kas tika pārdoti miljonos eksemplāru visā pasaulē, taču pēc Votkinsa aresta paziņoja par darbības izbeigšanu. Uzreiz pēc Votkinsa notiesāšanas BBC aizliedza savās raidstacijās atskaņot jebkuru šīs grupas dziesmu.