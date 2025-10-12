Cietumā nogalināts pazīstamas britu rokgrupas līderis, viņš bija notiesāts par pedofiliju
Bijušais britu rokgrupas “Lostprophets” solists Īens Votkinss nogalināts cietumā, vēsta vietējie mediji. Aizdomās par viņa slepkavību arestēti divi vīrieši. Votkinss Veikfīldas cietumā izcieta 29 gadu cietumsodu par seksuāliem noziegumiem pret bērniem.
48 gadus vecais Votkinss tika notiesāts 2013. gada decembrī par vairākiem seksuāliem noziegumiem pret bērniem, tostarp maza bērna izvarošanas mēģinājumu.
Policija ziņoja, ka sestdienas rītā tika izsaukta uz cietumu pēc ziņojuma par smagu uzbrukumu ieslodzītajam, kura nāve tika konstatēta notikuma vietā.
Votkinss tika notiesāts uz 29 gadiem cietumā ar papildu sešu gadu uzraudzības periodu pēc atbrīvošanas. Kopā ar viņu bija apsūdzētas divas sievietes — viņa seksuāli izmantoto bērnu mātes, kuras saņēma 14 un 17 gadu ieslodzījumu, vēsta BBC.
Votkinss jau 2023. gada augustā kļuva par uzbrukuma upuri cietumā, taču viņa ievainojumi nebija bīstami dzīvībai.
Viņa nāve Veikfīldas cietumā notikusi mazāk nekā divas nedēļas pēc tam, kad tika publicēts ziņojums par šo ieslodzījuma vietu ar secinājumu, ka vardarbības līmenis tur “ievērojami pieaudzis”. “Daudzi ieslodzītie mums teica, ka jūtas nedroši, jo īpaši par seksuāliem noziegumiem notiesātie vecāki vīrieši, kuriem aizvien biežāk nākas uzturēties kopā ar aizvien pieaugošo jaunāku ieslodzīto skaitu,” teikts cietumu galvenā inspektora ziņojumā.
Votkinss atzina savu vainu seksuālā uzbrukumā par 13 gadiem jaunākai meitenei (medijos norāda, ka viņa upure bija tikai vienu gadu veca) un viņas izvarošanas mēģinājumā , taču neatzina vainu izvarošanā. 2014. gadā tiesa noraidīja Votkinsa apelāciju par cietumsoda samazināšanu.
Savulaik Votkinss bija viens no pazīstamākajiem Velsas mūziķiem kā rokgrupas “Lostprophets” solists. 1997. gadā dibinātā grupa izdeva piecus albumus, kas tika pārdoti miljonos eksemplāru visā pasaulē, taču pēc Votkinsa aresta paziņoja par darbības izbeigšanu. Uzreiz pēc Votkinsa notiesāšanas BBC aizliedza savās raidstacijās atskaņot jebkuru šīs grupas dziesmu.