“Tāpēc lai par to nepriecājas pretīgais mērglis ar riebīgo seju un izspūrušiem, baltajiem matiem no valsts, kurā tika gatavota teroristiskā operācija. Viņa valsts izdarīja daudz sliktāk tās pārraudzītajai bijušās Ukrainas teritorijai: būs daudz vairāk bezjēdzīgu izdevumu, daudz vairāk iznīcinātas militārās tehnikas un radikāli vairāk zārku. Un tagad lai nelaimīgie ukraiņu dzimtcilvēki par to kaislīgi skūpsta rokas nekrofiliem, kas par viņiem ņirgāja, — saviem anglosakšu saimniekiem,” noslēdz tirādi kādreizējais kodollielvalsts vadītājs, kurš tagad vairāk izpelnītos psihiatru un narkologu interesi.