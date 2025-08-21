Interneta varoņi, kurus zina visi...
Trakā pasaule
Šodien 07:55
Netīrā bļoda, "behas advokāts" un Jēkabpils bosi: atskatāmies uz Latvijas interneta "varoņiem", kurus nedrīkst aizmirst
Interneta vide ir pilna ar dažādiem video, kas kļuvuši par īstiem fenomeniem un kurus daudzi no mums atceras vēl gadiem vēlāk.
No smieklīgiem incidentiem līdz savdabīgiem izteicieniem – Latvijas internets mums ir atklājis vairākus personāžus, kuri ar vienu teikumu vai darbību kļuvuši par vietējām sensācijām.
Lūk, daži no virāliem video tepat no Latvijas, kas ir radījuši nepārspējamu interesi un turpina dzīvot arī pēc vairākiem gadiem.
Turpinājums sekos.