Pirmā rudens salna 2025. gadā
Ceturtdienas, 21. augustā rītā, daudzviet Latvijā novērota 2025. gada pirmā rudens salna.
"Nav tā kā par agru?!" 21. augustā Latvijā piedzīvota pirmā salna! FOTO, VIDEO
Šoreiz "solīts makā ir iekritis" un sinoptiķu prognozes piepildījušās - 21. augusta rītā Bauskas, Gulbenes un Valmieras novadu pārsteigusi pirmā salna.
"Labrīt, pirmās salnas rītā!" vietnē "Facebook" norāda Dace, daloties ar spilgtiem pirmās salnas foto. "Ne visur bija, bet pļavā zemākajā galā viss balts," norāda sieviete, piebilstot, ka fotogrāfijas tika uzņemtas Valmieras novadā. "It kā skaisti, bet šķiet, ka daba ir apjukusi," pie foto norāda Irina. Bet Laila priecājas, ka "sācies agrs rudens un viņai tas patīk". Tikmēr Sandra norāda, ka "par agru rudeni var priecāties tikai pilsētnieki, jo ražai vēl esot jānobriest". "Visiem vēl ir tomātu pilnas siltumnīcas!" pauž Sandra.
Mārīte norāda, ka pirmo salnu manījusi Bauskas novada Vecumniekos. Bet Sandra skaidro, ka "Vecumniekos ir purvainas vietas, tāpēc arī salnas tur redzamas ātrāk par citām vietām". "Šorīt redzēju baltumus Rumbulā, un nodomāju, ka tā it rasa, tomēr laikam bija salna," pie Mārītes foto norāda Viktorija. Bet Juris dalījies ar video no salnas skartas pļavas Gulbenes novadā. "Vai nevajadzētu izsaukt Valsts policiju?" pie video ironiski norāda Kaspars. Arī Kaspars vietnē "Facebook" dalījies ar video, norādot, ka "Ziemeļvidzemē pirmā salna piedzīvota jau 21. augustā". "Traki, cerams, ka puķes neskāra," pauž Iveta. "Nav tā kā par agru?!" pārdomās dalās Iveta. Bet Virgīnija norāda, ka tas neesot nekas traks, jo viņa pirmās salnas citus gadus esot piedzīvojusi jau Jāņos.
Jauns.lv jau aizvadītajā dienā ziņoja, ka pastāv iespējamība, ka naktī uz ceturtdienu dažviet Latvijā var tikt novērota pirmā rudens salna. Kā norāda laika ziņu moderators Toms Bricis, šorīt Talsu novada Stendē tika reģistrēti 2,9 °C. Tāpat vēss rīts iesākās Valkas pusē, kur gaiss atdzisa līdz +3,9 grādiem un Papē, kur bija novēroti +4,4 grādi.
Šorīt Talsu novada Stendē tikai 2,9 °C. No Valmieras novada ziemeļiem ziņas arī par nelielu salnu uz zāles.— Toms Bricis (@boms_tricis) August 21, 2025
Kartē šī rīta minimālā temperatūra LVĢMC novērojumu stacijās. pic.twitter.com/dBhleB5ziF