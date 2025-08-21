Vai tas ir signāls ASV? Krievija uzbrukusi ASV uzņēmuma elektronikas rūpnīcai Ukrainā
Naktī uz ceturtdienu notikušā Krievijas trieciena mērķis Aizkarpatu apgabala pilsētā Mukačevā, kas atrodas valsts rietumos, bija ASV uzņēmumam piederoša elektronikas rūpnīca, paziņojis Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha.
Ministrs šo rūpnīcu raksturojis kā "pilnīgi civilu objektu, kam nav nekādas saistības ar aizsardzību vai armiju".
Sibiha nav minējis, kādam uzņēmumam pieder rūpnīca, taču Mukačevā atrodas ASV kompānijas "Flex" rūpnīca. "Flex" specializējas elektronikas preču ražošanā pēc citu uzņēmumu pasūtījuma.
"Šis nav pirmais Krievijas uzbrukums amerikāņu uzņēmumiem Ukrainā pēc triecieniem "Boeing" birojiem Kijivā gada sākumā un citiem uzbrukumiem," Sibiha ierakstījis platformā "X".
"Nekādas militāras loģikas vai nepieciešamības, tikai terors pret cilvēkiem, biznesu un normālu dzīvi mūsu valstī," uzsvēris Ukrainas ārlietu ministrs.
"Tāpēc centieni piespiest Krieviju izbeigt karu ir izšķiroši svarīgi, un mēs vēlreiz apliecinām, ka Ukraina plāno darīt visu iespējamo, lai pietuvinātu mieru," piebildis Sibiha.
Jau ziņots, ka ASV amatpersonas uzskata savu uzņēmumu klātbūtni Ukrainā par vienu no valsts drošības garantijām.
Mukačevā pēc trieciena izcēlās liels ugunsgrēks uzņēmumā, nodarīti postījumi noliktavas telpām, kā arī cietuši 15 cilvēki. Netiek ziņots, vai tas bijis dronu vai raķešu trieciens.