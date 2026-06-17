Daugavpilī plāno nojaukt vairākas degradētas un bīstamas būves
Daugavpils pašvaldība šogad plāno īstenot vairākus degradēto un bīstamo būvju nojaukšanas projektus, lai uzlabotu apkārtējās vides kvalitāti un novērstu iespējamos drošības riskus.
Darbi plānoti bijušajā sākumskolas ēkā Minskas ielā 1, sporta bāzes “Dzintariņš” teritorijā Krimuldas ielā 41, stadionā “Celtnieks” Jelgavas ielā 7, kā arī Višķu ielā 21 k-1, kur plānota būves nojaukšana un teritorijas sakārtošana, informē Daugavpils pašvaldībā.
Pirmajā posmā tiks izstrādāta nepieciešamā dokumentācija. Pēc tās saskaņošanas Būvvaldē varēs uzsākt nojaukšanas darbus. Kad būves būs demontētas, teritorijas sakārtos, nodrošinot to drošību un piemērotību turpmākai izmantošanai.
Stadiona “Celtnieks” teritorija tiks sakārtota atbilstoši tālākajai attīstības iecerei. Pašvaldība ir paredzējusi finansējumu dokumentācijas izstrādei projektam “Futbola stadiona kompleksa Jelgavas ielā 7, Daugavpilī būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība”, kas nodrošinās pamatu turpmākajiem attīstības darbiem.
“Degradētas un bīstamas ēkas ir jautājums, kuru pilsēta nevar atlikt uz vēlāku laiku. Tās ietekmē apkārtējo teritoriju vizuālo kvalitāti, bet atsevišķos gadījumos rada arī drošības riskus iedzīvotājiem. Šogad mēs speram konkrētus soļus, lai šīs teritorijas sakārtotu. Mūsu mērķis nav tikai nojaukt vecas būves. Svarīgi ir atbrīvot pilsētvidi no degradētām vietām un radīt iespējas šo teritoriju turpmākai attīstībai. Sakārtota pilsēta sākas ar rūpēm par katru tās daļu,” uzsver Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Igors Prelatovs.
Šiem projektiem ir izsludināti iepirkumi un jau notiek pretendentu piedāvājumu izvērtēšana, pēc kā tiks pieņemti lēmumi par līgumu slēgšanu. Precīzas projektu izmaksas un darbu uzsākšanas termiņi būs zināmi pēc iepirkumu procedūru noslēgšanās un līgumu parakstīšanas.
Atsevišķs degradētās teritorijas sakārtošanas projekts paredzēts arī teritorijai Višķu ielā 21 k-1. Esošās ēkas konstrukcijas ir sliktā tehniskajā stāvoklī un tās rada risku cilvēku drošībai un kavē saimnieciskās darbības attīstību Ziemeļu industriālajā zonā.
ERAF atbalstītā projekta “Publiskās infrastruktūras pārbūve uzņēmējdarbības vides attīstībai Daugavpilī” ietvaros plānota degradētās ēkas nojaukšana un publiski pieejama stāvlaukuma izbūve. Jaunajā stāvlaukumā paredzēts ierīkot apgaismojumu un lietus ūdens kanalizācijas tīklus. Tiks nodrošināta arī vides pieejamība visām sabiedrības grupām, veidojot drošu un ērtu publisko infrastruktūru.
Šobrīd atklātā konkursa “Ēkas nojaukšana un publiski pieejamā stāvlaukuma ierīkošana ar inženiertīkliem Višķu ielā 21 k-1, Daugavpilī” ietvaros notiek pretendentu iesniegto piedāvājumu izvērtēšana. Būvdarbus plānots sākt 2026. gada vasarā.