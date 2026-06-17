Stenlija kausa finālisti "Golden Knights".
Hokejs
Šodien 22:47
Vegasas “Golden Knights” par galveno treneri ieceļ Raienu Kreigu
Šosezon Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa finālu sasniegušo Vegasas "Golden Knights" turpmāk vadīs Raiens Kreigs, kurš pirms tam bija Amerikas Hokeja līgas (AHL) komandas Hendersonas "Silver Knights" galvenais treneris.
Marta beigās "Golden Knights" galvenā trenera pienākumus no Brūsa Kasidija pārņēma Džons Tortorella, kura vadībā Lasvegasas komanda nodrošināja vietu Stenlija kausa izcīņā un sasniedza finālu, ar 2-4 zaudējot Karolīnas "Hurricanes".
44 gadus vecais Kreigs "Silver Knights" vadīja iepriekšējās trīs sezonas, ar katru gadu uzlabojot savu sniegumu. Pirms tam viņš strādāja NHL komandā "Golden Knights" kā asistents un izcīnīja Stenlija kausu.
Kanādiešu uzbrucējs profesionālā hokejista karjeras laikā aizvadīja 198 spēles NHL, kur pārstāvēja Tampabejas "Lightning", Pitsburgas "Penguins" un Kolumbusas "Blue Jackets" komandas.