Pieredzes un jaunības sajaukums. Jānis Gailītis nosauc kandidātus Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm
Zināmi kandidāti dalībai 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs pret Austriju 3. jūlijā un Nīderlandi 6. jūlijā, ziņo Latvijas Basketbola savienība.
Pirmo reizi šajā kvalifikācijas ciklā valstsvienības sastāvā būs Eirolīgas klubu spēlētāji Rolands Šmits un Artūrs Žagars. Pirmo reizi valstsvienības darbā iesaistīsies uzbrucējs Kristians Feierbergs. Uzaicināti potenciālie U18 izlases līderi Ričards Aizpurs un Gunārs Grīnvalds, kuri tikko noslēguši līgumu ar ASV augstskolām. Kandidātu sarakstā iekļautie spēlētāji: Juris Vītols, Kristians Feierbergs, Roberts Blumbergs, Krišs Helmanis, Rolands Šmits, Artūrs Strautiņš, Klāvs Čavars, Rihards Lomažs, Ričards Aizpurs, Mārtiņš Laksa, Mārcis Šteinbergs, Gunārs Grīnvalds, Toms Skuja, Kristaps Ķilps, Kārlis Šiliņš, Toms Leimanis, Artūrs Žagars.
Jau iepriekš tika ziņots, ka valstsvienības darbā uz jūlija spēlēm neiesaistīsies Kristaps Porziņģis. No līderiem nav arī tādu basketbolistu kā Dāvja Bertāna, Kristera Zorika, Andreja Gražuļa (nav spēlējis kopš gūtās traumas 2025. gada Eiropas čempionātā), Rodiona un Artūra Kuruca.
Latvijas spēle pret Poliju, kas beidzās ar sirdi plosošu pretinieku tālmetienu; 27.02.2026.
Latvijas vīriešu basketbola izlase piektdien savā laukumā cieta pēdējās sekundes zaudējumu 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas mačā pret Poliju.
Latvijas valstsvienības galvenais treneris Jānis Gailītis: “Iedvesmojoša spēlētāju atsaucība un iesaiste, kas pierāda viņu ticību mūsu programmai, atbildību un piederību komandai. Tas ir īpaši svarīgi, ņemot vērā, sportiskā situācija nav vienkārša. Ticam spēlētāju personībām, viņu cieņai pret iespēju pārstāvēt valstsvienību. Šis ir arī svarīgs brīdis, lai mūsu programmā aizvien vairāk iesaistītu spēlētājus, kas nākotnē būs atbildīgi par valstsvienības rezultātiem. Mums priekšā cikls ar četrām spēlēm. Tā ir ļoti laba platforma un vide progresam. Uzdevums ir īsā laikā izveidot un sagatavot komandas labāko versiju divām oficiālajām spēlēm, kuru rezultāts noteiks mūsu nākotnes perspektīvas.”
FIBA 2027. gada Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas F grupas turnīru Latvijas komanda sāka ar zaudējumu Nīderlandes vienībai (78:86), uzvarēja izbraukumā Austrijā (86:68), bet otrajā spēļu ciklā divreiz zaudēja Polijas izlasei (82:84 un 72:92). Pēc četrām spēļu kārtām Polijas izlase ar četrām uzvarām ir nodrošinājusi tiesības spēlēt kvalifikācijas otrā posma turnīrā, bet Nīderlandes (2), Latvijas (1) un Austrijas (1) komandas cīnīsies par divām atlikušajām ceļazīmēm. Komanda, kas paliks 4. vietā, augustā sāks cīņu 2029. gada Eiropas čempionāta priekškvalifikācijā.
🇱🇻 Latvijas vīriešu valstsvienības kandidāti gatavojoties FIBA 2027. gada 🏆 Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīra pirmā posma pēdējām spēlēm ar 🇳🇱 Nīderlandes un 🇦🇹 Austrijas izlasēm.— Latvijas Basketbola savienība (@basketbols) June 17, 2026
Latvijas valstsvienības galvenais treneris Jānis Gailītis:
💬 “Iedvesmojoša spēlētāju… pic.twitter.com/b0qyRYfMJn