Starp labākajiem pasaulē! Mājās medaļas no 3x3 pasaules čempionāta florbolā pārved Latvijas izlases
No 12. līdz 14. jūnijam Spānijā otro reizi tika organizēts 3x3 pasaules čempionāts florbolā. Mājās no tā ar medaļām atgriezušās Latvijas florbola izlases.
Ar augstiem sasniegumiem mājās atgriezušās Latvijas vīriešu un sieviešu 3x3 florbola izlases. Tās Spānijā notiekošajā 3x3 pasaules čempionātā mājās pārveda bronzas un sudraba medaļas.
Par bronzas medaļniecēm kļuva Latvijas sieviešu 3x3 florbola izlase. Bronzas mačā latvietes ar 6:3 apspēlēja Somiju. Pēc pirmā puslaika rezultāts bija neizšķirts 2:2, taču turpinājumā latvietes bija nedaudz pārliecinošākas, pie rezultāta 4:3 svarīgus vārtus gūstot Evelīnai Garbarei un Madlēnai Rozītei. Ar četriem punktiem (2+2) bronzas mačā izcēlās jau minētā Rozīte un Anna Ankudinova.
Visā turnīrā Latvijas dāmu izlase grupā ar 17:3 sagrāva Vāciju, ar 18:1 Franciju un 4:3 Taizemi. Cīņā par pusfinālu Latvijas florbolistes ar 8:3 apspēlēja Igauniju, savukārt pusfinālā atzina Šveices pārākumu, cīņas gaitā nenosargājot trīs vārtus pārsvaru (no 3:0 zaudēja ar 3:4). Sieviešu konkurencē piedalījās 23 valstis.
Sieviešu izlases sastāvā spēlēja Evelīna Garbare, Kristīne Kirilova, Elīza Elizabete Bērziņa, Anna Ankudinova, Simona Grāpēna, Jūlija Rozīte, Annija Dārta Dankfelde, Samanta Bērziņa, Madlēna Rozīte un Olīvija Jarohoviča.
Vīriešu konkurencē Latvijai vēl labāks sniegums - otrā vieta jeb sudrabs, kas izcīnīts 28 komandu konkurencē. Grupas cīņās Latvijai uzvaras visās četrās spēlēs pār Ukrainu (11:4), Islandi (7:5), Kotdivuāru (24:0) un Zālamana salas (20:2). Astotdaļfinālā latvieši otro reizi turnīrā pieveica Ukrainu (7:4), ceturtdaļfinālā Slovākiju (6:3), bet cīņā par finālu Vāciju ar 4:3. Finālā latvieši, kuri 2024. gadā kļuva par pirmajiem 3x3 pasaules čempioniem, ar 2:6 piekāpās Zviedrijai.
Finālā pēc pirmā puslaika ar 2:1 vadībā bija latvieši, kuri to nosargāja līdz otrā perioda vidum. Pēc iegūtā neizšķirta Zviedrija pārņēma kontroli spēlē, vēlāk gūstot vēl četrus bezatbildes vārtus un triumfējot.
Latvijas vīriešu izlases sastāvā spēlēja Dāvis Zēmelis,Juris Zilberts, Matīss Celms, Jēkabs Keišs, Roberts Brants, Kārlis Dūmiņš, Kārlis Bitmanis, Roberts Trepšs, Artis Matīss Fogels un Māris Parts.