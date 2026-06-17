OECD valstu naftas rezerves sasniegušas zemāko līmeni 35 gadu laikā
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dalībvalstu naftas rezerves maijā samazinājušās līdz zemākajam līmenim kopš 1990. gada, informē Starptautiskā enerģētikas aģentūra.
Rezervju kritumu veicinājusi valstu aktīva naftas krājumu izmantošana, cenšoties mazināt ietekmi no straujā naftas cenu kāpuma, ko izraisījusi karadarbības eskalācija Tuvajos Austrumos. Par šo situāciju Starptautiskā enerģētikas aģentūra (IEA) paziņoja trešdien, 17. jūnijā.
IEA norāda, ka OECD valstu naftas krājumi kopš karadarbības sākuma ir nokritušies par 163 miljoniem barelu. "Neraugoties uz ievērojamo pieprasījuma samazināšanos pēc jēlnaftas un naftas produktiem, naftas rezerves turpina sarukt rekordlielā ātrumā," teikts aģentūras paziņojumā.
11. martā IEA dalībvalstis, to vidū arī Latvija, vienojās laist tirgū 400 miljonus barelu naftas no stratēģiskajām rezervēm, lai mazinātu cenu kāpumu, ko izraisījis karš Tuvajos Austrumos. No šīm rezervēm izmantoti jau aptuveni 252 miljoni barelu naftas.
IEA prognozē, ka ārkārtējo krājumu izmantošanas temps jūnijā un jūlijā varētu palēnināties, ņemot vērā ASV un Irānas panākto vienošanos par karadarbības izbeigšanu.
Taču augstās naftas cenas naftas pieprasījumu negatīvi ietekmēs visu šo gadu, un IEA prognozē pieprasījuma kritumu šogad par 1,1 miljoniem barelu dienā.