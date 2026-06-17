Virslīgas klubs "Auda" par vairāk nekā diviem miljoniem pārdod savu rezultatīvāko futbolistu
Futbola kluba "Auda" šīs sezonas rezultatīvākais spēlētājs Hesue Vergara karjeru turpinās Beļgijas augstākās līgas klubā "Gent", ziņo Latvijas komanda.
Lai arī klubs neatklāj finansiālos noteikumus, portālā "Transfermarkt" piedāvātā informācija vēsta, ka uz Beļģijas klubu tikai 18 gadus vecais uzbrucējs pārcēlies par divu ar pusi miljonu eiro lielu transfēru. Pēdējos gados tas uzskatāms par vienu no apjomīgākajiem transfēriem, kādu veicis Virslīgas klubs.
18 gadus vecais Panamas uzbrucējs šosezon virslīgā 17 mačos guva 13 vārtus un atdeva trīs rezultatīvas piespēles, piedaloties 48% savas vienības vārtu guvumos. Aprīlī Vergara tika atzīts par Virslīgas labāko spēlētāju.
Pēc 17 kārtām "Auda" ar 35 punktiem virslīgas kopvērtējumā ieņem trešo pozīciju. Beļģijas "Gent" savā vēsturē vienu reizi kļuvis par Beļģijas čempioni un četras reizes par kausa ieguvēju. Klubs bieži spēlējis Eirokausos, 2025./2026. gada sezonā piedaloties Konferences līgā.
@FKAuda 🤝 @KAAGent— FK AUDA (@FKAuda) June 17, 2026
Esam panākuši vienošanos par 18 gadus jaunā Panamas uzbrucēja Hesue Vergaras pāreju uz Beļģijas klubu KAA Gent 📝
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📸 KAA Gent/Femke Claeys#FKAuda #KAAGent pic.twitter.com/G1ZIVBmoed