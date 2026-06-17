Valmieras vasaras teātra festivāls papildina programmu un aicina uz pirmo Baltijas “Studentu šķūni”
Jaunās programmas papildinājumi vēl vairāk paplašina festivāla mērogu, piedāvājot gan starptautiskus viesizrāžu notikumus, gan iespēju iepazīt Baltijas jauno režisoru un aktieru paaudzi. Papildinātā programma pastiprina festivāla šī gada tēmu TILTI, veidojot saiknes starp dažādām valstīm, paaudzēm un teātra valodām.
Viens no festivāla starptautiskajiem notikumiem būs izrāde “Caurums”, ko iestudējis režisors Elmārs Seņkovs un scenogrāfs Reinis Suhanovs sadarbībā ar Fēru salu Nacionālā teātra aktieriem. Poētiskā un rotaļīgā izrāde stāsta par pieciem ceļotājiem, kuri nonākuši nezināmā vietā, kur vienīgais kopīgais elements ir caurums – biedējošs un vienlaikus vilinošs simbols cilvēka radošajam ceļam, meklējumiem un satikšanās iespējām.
Sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju pirmo reizi festivāla iekļauts Baltijas “Studentu šķūnis”, kurā piedalīsies topošie teātra profesionāļi no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Skatītājiem būs iespēja noskatīties trīs jauno mākslinieku veidotas izrādes, kas notiks Valmieras teātra telpās.
Baltijas Studentu šķūņa izrādes:
“Makbetiņš”, Latvijas Kultūras akadēmija.
Kas notiek, kad dzīve šķiet bezjēdzīga, bet cilvēks turpina cīnīties ar savām bailēm, vēlmēm un apsēstībām? Iedvesmojoties no Viljama Šekspīra lugas “Makbets”, izrāde ar melnu humoru un ironiju pēta vainas apziņu, vardarbību un eksistenciālus jautājumus.
Ieteicamā auditorija: pieaugušie (14+). Izrāde latviešu valodā.
“Riests. Dobjš rējiens. Nāve”, Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmija.
Fiziska un emocionāli intensīva kustību performance par alkām pēc tuvības, cilvēka dzīvniecisko dabu un robežu starp maigumu un destrukciju. Poētiska, provokatīva un neparedzama pieredze. Ieteicamā auditorija: pieaugušie (16+). Izrāde bez valodas.
“Kurš sapņos pirmais?”, Tartu Universitātes Vīlandes Kultūras akadēmija.
Izrāde par sapņošanu, radošo procesu un robežu starp iztēli un realitāti. Stāsts par cilvēkiem, kurus vieno vēlme piepildīt savus sapņus un nepazaudēt spēju iedomāties citu pasauli. Ieteicamā auditorija: pieaugušie un jaunieši (14+). Izrāde angļu valodā.
Festivāls arī šogad būs ne tikai izrāžu programma skatītājiem, bet arī satikšanās vieta nozares profesionāļiem. Paralēli izrādēm turpināsies starptautisko rezidenču programma, producentu skola un Bērnu un jauniešu teātra institūta tālākizglītības programma, kas ik gadu pulcē dalībniekus un pasniedzējus no Latvijas un ārvalstīm.
Par festivāla muzikālo saturu un nakts programmu rūpēsies eksperimentālā brīvdabas mākslas festivāla “Optižūns” komanda. Skatītājus sagaidīs dziesmu numuri, performances, īsizrādes un citi performatīvi notikumi, kas festivāla vakarus pārvērtīs par neparastu kultūras piedzīvojumu pilsētvidē.