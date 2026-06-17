Ventspilī atklās lolojumdzīvnieku barības ražotni “Pet Science Develop”
19. jūnijā Ventspils brīvostā svinīgi atklās uzņēmuma SIA “Pet Science Develop” izveidoto mitrās lolojumdzīvnieku barības ražotni. Jaunā rūpnīca specializēsies augstākās kvalitātes barības ražošanā suņiem un kaķiem, stiprinot Latvijas pozīcijas strauji augošajā Eiropas premium segmenta mājdzīvnieku barības tirgū.
Kopējās investīcijas projektā ir aptuveni 15 miljoni eiro. Pirmajā kārtā plānotais ražošanas apjoms būs 10 tūkstoši tonnu gatavās produkcijas gadā. Otrajā kārtā, ko plānots īstenot 2027. gadā, jaudas paredzēts dubultot līdz 20 tūkstošiem tonnu.
Līgums ar Ventspils brīvostas pārvaldi par telpu nomu Kustes dambī 30A tika noslēgts 2024. gadā. Kopš tā laika uzņēmums veicis plašus ieguldījumus telpu pārbūvē un pielāgošanā ražošanas vajadzībām, kā arī modernu tehnoloģiju ieviešanā un energoefektivitātes risinājumos. Ražotne ir izveidota atbilstoši Eiropas kvalitātes un drošības standartiem, nodrošinot pilnībā kontrolētu ražošanas procesu – no izejvielu apstrādes līdz gatavās produkcijas iepakošanai.
“Pet Science Develop” mērķis ir piedāvāt veselīgu, pilnvērtīgu un drošu lolojumdzīvnieku barību, kas samazina alerģijas riskus un nodrošina mīlulim nepieciešamās uzturvielas. Produkcijas sastāvā ir tikai augstvērtīgas izejvielas, un produkcija nesatur mākslīgos konservantus un krāsvielas. Tāpat ar jauno ražotni uzņēmums vēlas nostiprināt Latvijas pozīcijas Eiropas premium segmenta mājdzīvnieku barības tirgū, kur pieprasījums strauji aug. Papildus tam “Pet Science Develop” plāno aktīvi investēt pētniecībā.
Līdz ar darbības uzsākšanu Ventspilī uzņēmums jau radījis 30 jaunas darba vietas. Lielu iedzīvotāju interesi izraisīja arī uzņēmuma organizētā Atvērto durvju diena, kuras laikā interesenti varēja iepazīties ar ražotni, uzzināt vairāk par darba iespējām un piedalīties ekspresintervijās.