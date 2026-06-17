Ņem vērā! Svētku brīvdienās būs izmaiņas "Vivi" vilcienu kustības grafikā
Jāņu brīvdienās "Vivi" elektrovilcieni visās četrās līnijās no 22. līdz 24. jūnijam kursēs pēc brīvdienu grafika, bet sestdien 27. jūnijā – pēc darba dienu grafika. Savukārt atsevišķu dīzeļvilcienu maršrutu grafiki mainās no 21. jūnija un ir pielāgoti tā, lai pasažieri varētu ērti doties brīvdienās ārpus Rīgas un atgriezties galvaspilsētā pirms darba dienas.
Vairākos reisos uz Daugavpili, Aizkraukli, Ludzu un Liepāju, kuros svētku dienās ierasti ir lielāks pasažieru skaits, kursēs pagarināti vilcienu sastāvi, maksimāli izmantojot pieejamos vilcienu sastāvus. Turklāt 24. jūnijā ir norīkoti divi papildu reisi līdz Krustpilij un atpakaļ, kas no Rīgas aties plkst. 13.31, bet atpakaļ no Krustpils ceļu sāks plkst. 16.38.
Dīzeļvilcieni, kas kursē līdz Liepājai un atpakaļ, svētdien 21. jūnijā kursēs pēc sestdienas grafika, bet trešdien 24. jūnijā – pēc svētdienas grafika.
Siguldas līnijas dīzeļvilcieni, tostarp maršrutos līdz Valmierai un Valgai, no 21. līdz 23. jūnijam kursēs pēc sestdienas grafika, trešdien 24. jūnijā – pēc svētdienas grafika, piektdien 26. jūnijā – pēc ceturtdienas grafika, bet sestdien 27. jūnijā atsevišķi reisi kursēs pēc piektdienas un sestdienas grafika.
Dīzeļvilcieni, kas kursē līdz Madonai un Gulbenei un atpakaļ, no 22. līdz 23. jūnijam kursēs pēc sestdienas grafika, 24. jūnijā – pēc svētdienas grafika, 26. jūnijā – pēc ceturtdienas grafika, 27. jūnijā – pēc piektdienas grafika, bet 28. jūnijā atsevišķi reisi kursēs pēc sestdienas un svētdienas grafika.
Dīzeļvilcieni, kas kursē līdz Krāslavai un Indrai un atpakaļ, 25. jūnijā atsevišķi reisi kursēs pēc pirmdienas un trešdienas grafika, 26. jūnijā – pēc ceturtdienas grafika, 27. jūnijā – pēc piektdienas grafika, bet 28. jūnijā atsevišķi reisi kursēs pēc sestdienas un svētdienas grafika.
Viens izņēmums svētku laikā būs arī maršrutā Rīga–Dubulti. Reiss, kas piektdienās un brīvdienās no Rīgas atiet plkst. 22.15, kursēs visās dienās no 19. līdz 24. jūnijam, bet nekursēs – 26. jūnijā.
"Vivi" tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē var iepazīties ar visām aktuālajām izmaiņām.