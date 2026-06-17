Starptautiskais jaunā teātra festivāls "Homo Novus" izziņo šī gada programmu
Šī gada starptautiskais jaunā teātra festivāls "Homo Novus", kas norisināsies no 4. līdz 12. septembrim, aicinās uz brīdi izkāpt no ikdienas steigas un pievērsties atelpai un kopā būšanai.
Festivāla programma aicinās pievērst uzmanību savstarpējām rūpēm, kopā būšanai un cilvēcīgām attiecībām laikā, kad sabiedrībā arvien biežāk dominē steiga, spriedze un informācijas piesātinājums. Organizatori īpašu uzmanību pievērsīs tam, lai radītu drošu un pieņemošu vidi gan apmeklētājiem, gan festivāla dalībniekiem un komandai.
“Mēs vēlamies radīt maigu patvērumu un spēka vietu krīžu skartajā pasaulē. Tāpēc piedāvājam programmu, kas rosina radošus līdzdomāšanas procesus arī bez pārmērīga patēriņa, tūlītēja rezultāta un intensīvas izklaides,” stāsta festivāla kuratore Santa Remere. “Tāpat šoreiz izmēģinām jaunas festivāla organizatoriskās, producēšanas un mākslinieciskās prakses, jo ticam, ka kultūra var daudz ko mainīt un ietekmēt plašākā sabiedrībā, bet pārmaiņas, pirmkārt, jāsāk ar sevi un savu tuvāko darba vidi.”
No savas identitātes meklējumiem līdz attiecībām ģimenē un skolā
Sākot no 4. līdz 20. septembrim Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenajā ēkā varēs piedzīvot Prāgas mākslinieku Sodjas Zupancas Lotkeres (Sodja Zupanc Lotker), un Tadeaša Ržīhas (Tadeáš Říha) teātra izstādi “Meitenes pa labi, zēni pa kreisi”, kas skaļi runā par bulingu, atšķirīgu ķermeņu atstumšanu un piederības sajūtu. Muzeja telpās izstādītajām sešus metrus augstajām lellēm, kas uz Rīgu ceļo no Prāgas pilsētas muzeja, drīkstēs pieskarties, apsēsties klēpī un pastāstīt arī savu stāstu. Izstāde paredzēta galvenokārt gados jaunākajai auditorijai un ikvienam, kurš piedzīvojis pāridarījumus skolā.
Īpašs notikums gaidāms arī Dailes teātra Jaunajā zālē, kur būs skatāma starptautiski atzītā franču teātra režisora Žonatana Kapdevjela (Jonathan Capdevielle) un skatuves mākslinieka Dimitrī Dorē (Dimitri Doré) kopīgi veidotā izrāde “Dainas (izrunā “dainas”)”. Dorē ir viena no spilgtākajām jaunās paaudzes franču teātra un kino personībām, bet viņa saknes meklējamas Latvijā. Šis fakts arī kļuvis par pamatu autobiogrāfiskā pieejā balstītajai izrādei, kuras eksperimentālā skatuves valoda savij dažādu cilvēku atmiņas, personiskus identitātes meklējumus un ģimenes attiecību stāstu.
Festivālā viesosies arī viena no pamanāmākajām Beļģijas laikmetīgās skatuves māksliniecēm Sāra Vanhē (Sarah Vanhee), kas pazīstama ar drosmīgu līdzdalības mākslu, kura rodas, cilvēkiem sastopoties reālās dzīves situācijās. Vanhē kopā ar latviešu māksliniecēm Mariju Luīzi Meļķi un Esteri Betiju Grāveri festivāla laikā piedāvās “Vārdu serviss” pakalpojumu – individuālas satikšanās, kuru laikā atrast vārdus tam, ko reizēm ir grūti pateikt.
Latvijas Leļļu teātrī 8. septembrī angļu valodā būs skatāma Veronikas Abdul-Visockas izrāde “NĒ! NĒ! NĒ!” jeb saruna par to, kā lelles palīdz mums cīņā par brīvību. Režisore un izrādes radošā komanda iedvesmojusies no idejām, kas pauž ticību karnevāla, masku un leļļu spējai izjaukt autoritāti un hierarhijas.
Festivāla uzmanības centrā – Daugava
Visā festivāla laikā tā simbolisku centrālo asi veidos klasiskā stātniecības tradīcijā balstīta izrāde “Upes tūres. Daugava”, kuru britu kolektīvs “Stan’s Cafe” veido kopā ar vietējo radošo komandu – Diānu Kondrašu, Rvīnu Vardi un Ūnu Laukmani – un upes krastā dzīvojošajām kopienām. Tā tiks rādīta katru dienu citā brīvdabas skatuvē Daugavas krastā – Krāslavā, Daugavpilī, Slutišķos, Līvānos, Jēkabpilī u.c. Izrādes būs bez maksas, norises laiki un atrašanās vietas tiks precizētas augustā.
Savukārt festivāla noslēgumā norvēģu horeogrāfes Ingri Fiksdālas (Ingri Fiksdal) un Jonasa Korela Pētersena (Jonas Corell Petersen) vizuāli iespaidīgais brīvdabas darbs “Lidojošās smiltis” aicinās iztēloties pasauli, kurā robežas starp cilvēku, ainavu un laiku ir pakāpeniski izzudušas. Fiksdāla, kas Latvijā viesojusies gan ar izrādi meža biezoknī (“Nakts ceļotājs”, 2013), gan Zvejniekciema akmeņainajā krastmalā (“Diorāma”, 2021), šoreiz par simbolisku skatuvi padarīs smilšu kāpu, kuru apdzīvos astoņi dejotāji un jauktais koris diriģenta Patrika Kārļa Stepes vadībā. Izrādes norises vieta tiks atklāta augustā.
Festivāls pieejams arī cilvēkiem ar kustību vai uztveres ierobežojumiem
Kā ierasts festivāla rīkotāji centīsies nodrošināt piekļūstamību notikumiem arī cilvēkiem ar dažādiem kustību vai uztveres ierobežojumiem. Plānoti vairāki notikumi, kas iesaistīs arī neredzīgo kopienu, piedāvājot izrāžu taktīlās pieredzes tūres un izrādes ar audioaprakstu. Tāpat festivālā plānotas vairāku starptautisku mākslinieku darbnīcas un meistarklases, kas veltītas skatuves mākslas piekļūstamības veicināšanai.
Festivāla centrā notiks arī dažādi bezmaksas notikumi – mākslinieku darbizrādes, Džeimsa Ledbitera (James Leadbitter) jeb the vacuumcleaner vadītā festivāla skola un profesionāļu sarunas. Biļetes uz festivāla izrādēm vietnē homonovus.lv būs pieejamas pakāpeniski. Pilna festivāla programma tiks izziņota augustā.
Festivālu producē biedrība “Latvijas Jaunā teātra institūts” – nevalstiska organizācija, kas strādā ar laikmetīgo teātri un citām skatuves mākslas formām vietējā un starptautiskā līmenī.