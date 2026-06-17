Raivis Melnis piedalās NATO aizsardzības ministru sanāksmē
Ceturtdien, 18. jūnijā, aizsardzības ministrs Raivis Melnis darba vizītē dosies uz Briseli, Beļģijā, kur piedalīsies NATO aizsardzības ministru un NATO kodolplānošanas grupas sanāksmēs, kurās apspriedīs alianses atturēšanas un aizsardzības spēju stiprināšanu un kopā ar NATO dalībvalstu aizsardzības ministriem apstiprinās vairākus NATO aizsardzības politikas dokumentus.
Aizsardzības ministra dienaskārtībā būs NATO atturēšanas un aizsardzības politikas pilnveidošana – sabiedroto valstu investīciju aizsardzībai palielināšana, dalībvalstu militārās industrijas attīstība, NATO integrētās pretgaisa aizsardzības kāpināšana, sabiedroto klātbūtnes Latvijā stiprināšana, kā arī gatavošanās gaidāmajam NATO samitam, kas norisināsies 7. un 8. jūlijā Ankarā, Turcijā.
Vizītes laikā aizsardzības ministrs piedalīsies arī Ukrainas Aizsardzības atbalsta kontaktgrupas sanāksmē, lai pārrunātu aktuālos drošības jautājumus un koordinētu turpmāko atbalstu Ukrainai un Ukrainas lomu Eiropas aizsardzībā. Tāpat R. Melņa dienas kārtībā paredzēta tikšanās Ziemeļvalstu – Baltijas valstu (NB8) formātā, tikšanās ar NATO militārās komandvadības amatpersonām kā arī vairākas divpusējas sanāksmes.