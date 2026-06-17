Izziņots Starptautiskā Baltijas baleta festivāla norises laiks un viesmākslinieki
Starptautiskais Baltijas baleta festivāls "No klasikas līdz avangardam" norisināsies no 16. oktobra līdz 25. novembrim. Pasākuma organizatori jau izziņojuši pirmos viesmāksliniekus, kuru performanci varēs baudīt jau dažiem mēnešiem.
KYIV MODERN BALLET no Ukrainas viesosies ar izcilā latviešu komponista Pētera Vaska mūzikas interpretāciju dejā – pasaules pirmizrādi „Dolorosa”, BERLIN BALLET COMPANY no Vācijas ar uzvedumu „Dance Spectrum” un PUERTO FLAMENCO no Spānijas, kas piedāvās autentisku flamenko dejā un mūzikā „Puro”. Priekšnesumi izceļas ar dejotāju virtuozitāti, dziedātāju azartu un ģitāristu meistarību.
KYIV MODERN BALLET, kuru 2005. gadā nodibināja horeogrāfs Radu Poklitaru, ir ukraiņu laikmetīgās baleta vizītkarte un dzinējspēks. Trupas dalībnieki kā spilgtas dejas personības pārsteidz ar daudzveidīgām emocionāli bagātām un aizraujošām baleta izrādēm visā pasaulē. Trupas repertuāra pamatā ir Radu Poklitaru iestudētās izrādes , kā arī jauno un talantīgo ukraiņu horeogrāfu uzvedumi. Festivālā KYIV MODERN BALLET viesosies ar baleta viencēlienu izrādi “Es tevi mīlu” ar Pētera Vaska mūziku “Sinfonietta Rīga” pavadījumā.
Šogad pirmo reizi Latvijā viesosies BERLIN BALLET COMPANY no Vācijas ar uzvedumu „Dance Spectrum”. Berlīnes baleta kompānija ir neatkarīga, 2023. gadā bijušo Staatsballett Berlin dejotāju dibināta starptautiska trupa, kas piedāvā klasisko un laikmetīgo baletu gan Vācijā, gan aiz tās robežām. „Dance Spectrum” ir izlase no izcilākajiem iestudējumiem – “The Curlicues of the Path”, “Mare Crisium”, “Die Nacht”, “A Techno Ballet Odyssey” - katrs darbs atšķiras pēc stila, noskaņas un izcelsmes. Lai gan izlase ir daudzveidīga, tā ir pārdomāti veidota ar vienotu ritmu un dramaturģiju. Nav divu vienādu priekšnesumu – katrs dejas „spektrs” ir unikāls un atspoguļo Baleta festivāla moto: „No klasikas līdz avangardam”.
Spānijas PUERTO FLAMENCO ir avangarda flamenko deju kompānija no Seviļas, kas kopš 2004. gada pārstāv un popularizē aktuālākās autentiskā flamenko tendences. Trupas dejas rokrakstā savijas flamenko un mūsdienu skatuves režijas un dizaina apvienojums, meklējot un atrodot laikmetīgu flamenko dejas vīziju. Inovatīvas koncepcijas, apvienojumā ar nevaldāmu enerģiju, improvizācijas prasmēm, valdonīgu virtuozitāti, ir guvušas gan starptautiskās auditorijas, gan kritiķu apbrīnu un atzinību.