Džeremijam Klārksonam diagnosticēts vēzis. "Tas ir agresīvs, bet es to pārvarēšu..."
TV personība un seriāla „Klārksona ferma” vadītājs Džeremijs Klārksons jaunākajā seriāla epizodē atklājis skarbu diagnozi – ārsti viņam diagnosticējuši prostatas vēzi.
“Es pazudu uz kādu laiku, jo man bija biopsija. Tas ir vēzis. Agresīvs... bet ļoti agrīnā stadijā,” epizodē saviem kolēģiem atklāja Klārksons, piebilstot, ka zinājis par diagnozi kopš maija. Viņa teiktais kolēģus – Kalebu Kūperu un Čārliju Airlandu – atstāja acīmredzamā šokā. “Es apsolu, ka es to pārvarēšu,” turpināja Klārksons, daloties detalizētākā informācijā par diagnozi.
“Vēzis ir skāris aptuveni 10% prostatas, kas ir atmirusi, norādīja TV personība, atklājot, ka nesen veica arī operāciju. “Man bija operācija, un tagad es vienkārši sakrustoju īkšķus – pagaidām mēs vēl nezinām, kādi būs rezultāti.” Klārksons arī iepriekš seriālā dalījies ar savām veselības likstām, 2024. gada oktobrī atklājot, ka viņam veikta sirds operācija, lai atbrīvotu nosprostotu artēriju.
Džeremijs Klārksons ir viens no visplašāk atpazīstamajiem televīzijas vadītājiem Apvienotajā Karalistē, kurš popularitāti iemantoja kā BBC raidījuma “Top Gear” vadītājs. 2021. gadā viņš uzsāka filmēties dokumentālā seriālā „Klārksona ferma”, kurā atainoti viņa centieni vadīt savu fermu Kotsvoldā. Seriāls ātri kļuva par skatītāju hitu un šobrīd tiek pārraidīta jau piektā seriāla sezona.