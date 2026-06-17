Sākta izmeklēšana par Krievijas kuģi, kas raidīja šāvienus Lielbritānijas jahtas virzienā. "Tas bija sirreāli!" norāda jahtas īpašnieki
Lielbritānijas varas iestādes uzsākušas izmeklēšanu pēc otrdien notikušā incidenta Lamanša šaurumā, kad Krievijas kara flotes fregate “Admiral Grigorovich” raidīja brīdinājuma šāvienus britu jahtas virzienā. Jahtas īpašnieki- pensionētais pāris Džeina un Alans Kelviji, piedzīvoto raksturo kā “sirreālu pieredzi".
Pāris norāda, ka otrdien, kuģojot ar savu jahtu “Bright Future” aptuveni 23 jūdzes no Vaitas salas, viņi miglainos apstākļos nejauši nonāca salīdzinoši tuvu Krievijas karakuģim. "Kuģis neuzrādījās navigācijas sistēmā, tādēļ nespējām kuģi laicīgi pamanīt," norāda pāris. Pēc viņu teiktā, situācija sākotnēji šķitusi kā parasta navigācijas mijiedarbība jūrā, līdz brīdim, kad konflikts strauji eskalējies.
“Karakuģis deva piecus signālus ar tauri, kas nozīmēja ‘vai jūs mūs redzat?'" medijam BBC norāda Džeina. "Mēs nekavējoties pagriezāmies par diviem grādiem pa kreisi, lai viņiem apliecinātu, ka esam viņus pamanījuši un mainām kursu."
Tomēr pēc neilga brīža situācija kļuvusi ievērojami saspringtāka. “Viņi atkal mums deva piecus brīdinājuma signālus, pēc kā uzreiz gaisā tika raidīti šāvieni," norāda pāris, atklājot, ka šī pieredze viņiem šķita sirreāla.
Krievijas Aizsardzības ministrija iepriekš otrdien paziņoja, ka fregates “Admiral Grigorovich” apkalpe ar šautenēm raidījusi šāvienus jahtas virzienā, jo tā esot “bīstami pietuvojusies kuģim”. Tikmēr Džeina norāda, ka viņu jahta “Bright Future” “noteikti neatradās sadursmes kursā”.
“Mums šķita, ka viss ir kārtībā līdz sākās apšaude,” viņa pauda, norādot, ka vēlāk par notikušo ziņojusi attiecīgajām varasiestādēm. Pēc pāra ziņojuma uz notikuma vietu tika nosūtīta britu patruļkuģa HMS “Tyne” laiva, lai iegūtu papildu informāciju par notikušo un pārliecinātos par jahtas apkalpes drošību.
Tiek uzskatīts, ka incidenta laikā Krievijas kuģis, iespējams, dreifēja, nevis tika darbināts ar dzinējiem, tādēļ tas bija mazāk manevrētspējīgs un, iespējams, Krievijas karakuģa apkalpe to novērtēja kā lielāku sadursmes risku.
Pašlaik notikušo izvērtē Lielbritānijas atbildīgās institūcijas, analizējot gan kuģu manevrus, gan saziņu starp iesaistītajām pusēm, ņemot vērā arī plašāko ģeopolitisko kontekstu un pieaugošo spriedzi Lamanša reģionā. Notikušais izraisījis plašu rezonansi Lielbritānijā un ārvalstīs, kā arī veicinājis diplomātisku spriedzi starp Londonu un Maskavu.