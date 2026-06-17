Neparasti, smeķīgi un vienkārši - idejas mazliet neparastākam svētku galdam
Tuvojoties Jāņiem, aktīvākajiem svētku svinētājiem ir darba pilnas rokas. Jāmeklē svētku svinēšanas vieta, jādomā par aktivitātēm. Daudzi gan piekritīs, ka grūtākais uzdevums ir izdomāt, ko likt uz svētku galda. Lai arī tradicionālajiem ēdieniem joprojām ir svarīga vieta svinētāju vēderos, daudzi meklē iespējas, kā papildināt svētku galdu ar jaunām garšām.
Siers uz grila – ne tikai kā piedeva
Ideju grozā, ko piedāvā "Lidl", viena no ierosmēm saistīta ar sieru, bet šoreiz mazliet citādā izpildījumā. Grilēšanas siers ir viens no tiem produktiem, kas ļauj dažādot Jāņu galdu bez sarežģītas gatavošanas. Atšķirībā no daudziem citiem sieriem, kas uz restēm izkustu un notecētu uz oglēm, tas karstumā saglabā formu un iegūst apetīti rosinošu, zeltainu garoziņu. Tas lieliski sader ar svaigiem salātiem, grilētiem dārzeņiem, ogām vai dažādām aukstajām mērcēm, tādēļ var kļūt gan par uzkodu, gan par maltītes centrālo elementu.
Savukārt tiem, kuri vēlas izmēģināt ko nedaudz neierastāku, vērts pamēģināt uz grila pagatavot arī kamambēru. To ieteicams ievietot karstumizturīgā traukā vai folija groziņā un grilēt, līdz siers kļūst patīkami krēmīgs un viegli smērējams. Pasniegts ar svaigām ogām, nedaudz medus vai kraukšķīgu maizi, tas var kļūt par vienu no pārsteidzošākajām Jāņu galda garšu kombinācijām.
Tofu uz grila
Tofu ir viens no tiem produktiem, kas spēj pārsteigt pat tos, kuri ikdienā to neizvēlas, jo tā noslēpums slēpjas nevis pašā produktā, bet gan garšās, ko tam piešķir. Tofu lieliski uzsūc marinādes, tādēļ tas labi sader gan ar klasiskām grila garšām, piemēram, ķiplokiem, sinepēm un kūpinātu papriku, gan svaigākām kombinācijām ar citronu, zaļumiem vai sojas mērci.
Grila sezonā tofu var kļūt par interesantu papildinājumu līdzās ierastajiem ēdieniem. To iespējams sagriezt lielākos kubiņos un savērt uz iesmiņiem kopā ar papriku, cukīni un sarkanajiem sīpoliem, vai pasniegt kopā ar svaigiem salātiem un aukstajām mērcēm. Cepoties tofu iegūst patīkami stingrāku tekstūru un viegli kraukšķīgu garoziņu, kas īpaši labi izceļ marinādes garšas.
Grilēti dārzeņi – sezonas klasika
Grilēti dārzeņi jau sen ir kļuvuši par ierastu svētku galda daļu, taču bieži vien tie aprobežojas ar dažiem “drošajiem” variantiem – papriku un sīpoliem – neiedomājoties, cik plašas patiesībā ir iespējas. Uz grila iespējams izcelt garšu visdažādākajiem dārzeņiem – šampinjoniem, kukurūzai, baklažānam, tomātiem, cukīni un citiem sezonas produktiem, kas karstumā iegūst izteiktāku aromātu un sulīgumu. Lai rezultāts būtu sulīgs, dārzeņus pirms cepšanas ieteicams apslacīt ar eļļu, sausās garšvielas var pievienot gan pirms, gan pēc cepšanas atkarībā no vēlamās garšas intensitātes, savukārt sāli vislabāk pievienot tikai pašās beigās vai tieši pirms pasniegšanas, lai dārzeņi nezaudētu mitrumu un saglabātu savu tekstūru.
Mērces – vienkāršs veids, kā izcelt garšas
Bieži tieši mērce ir tas elements, kas vienkāršas sastāvdaļas pārvērš pilnvērtīgā ēdienā. Grieķu jogurta mērce ar dillēm, lociņiem un ķiploku piešķir svaigumu gan grilētiem dārzeņiem, gan sieram, savukārt humoss ar olīveļļu, garšvielām vai zaļumiem kļūst par universālu papildinājumu dažādiem ēdieniem.
Saldais noslēgums
Bieži vien pastāv uzskats, ka grils vislabāk piemērots sāļiem ēdieniem, taču tas lieliski izceļ arī augļu dabisko saldumu un aromātu. Viegli apcepti persiki, ananāss, banāni vai pat arbūzs iegūst vieglu karamelizācijas noti un dūmakainu garšu, kas padara tos par interesantu papildinājumu svētku galdam. Kopā ar vaniļas saldējumu tie veido vienkāršu, bet ļoti vasarīgu desertu, kurā kontrastē karstais un aukstais, saldais un viegli dūmakainais.