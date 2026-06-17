Inga Ābele saka paldies Aspazijai: "Mūsu ceļš ir vieglāks viņas dēļ"
"Varam tikai nojaust, kā jutās smalkā maza auguma sieviete savā ķermenī tajā laikā, kad pasaule bija bailīga vieta pat vīrietim, kam jāpastāv par sevi starp fiziski stiprākiem," par Aspaziju saka jaunā romāna "Mīlamā" autore, rakstniece Inga Ābele.
Monogrāfiju sērijā “Es esmu…” klajā nācis Ingas Ābeles romāns “Mīlamā”. Autore piekrita “Pastaigas” lūgumam dalīties rakstot un pētot gūtajās atziņās un atgādināt, kāpēc un par ko vēl 21. gadsimtā varam pateikties latviešu literatūras pirmajai spožajai zvaigznei Aspazijai: “To varam tikai nojaust, kā jutās smalkā maza auguma sieviete savā ķermenī tajā laikā, kad pasaule bija bailīga vieta pat vīrietim, kam jāpastāv par sevi starp fiziski stiprākiem. Laikā, kad tirgoņi milzīgās impērijas nomalē uz dubļainiem lielceļiem nežēlīgi pātagoja vecus zirgus, kamēr tie izlaida garu, bet meitenes vēl aizvien tika uzskatītas par preci. Paldies Aspazijai – mūsu ceļš ir vieglāks viņas izcīnīto cīņu dēļ!”
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