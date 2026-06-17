Mārupes iedzīvotājus aicina sūtīt atmiņas un sveicienus novadam jubilejā
Mārupes novada pašvaldība, sagaidot novada piekto gadadienu, aicinājusi iedzīvotājus iesūt foto apsveikumus ar skaistām ainām no Mārupes.
Mārupes novads aizrauj ar pretstatiem un krāsām: līdzās – gleznaina daba, sakopta vide, miers un kustība, aktīvā atpūta un arhitektūras kontrasti. Ziedoši stūri, klusas takas un debesis ar lidmašīnām pie horizonta veido īpašu noskaņu un bagātīgu vizuālo stāstu, ko vērts notvert.
Zini vietu ar elpu aizraujošu skatu? Klusu taku, ezera malu, pilsētas ainavu vai ikdienišķu, bet sirsnīgu mirkli, kas raksturo mūsu novadu? Aicinām pamanīt, iemūžināt, dalīties!
Iesūti fotoapsveikumu novadam 5 gadu jubilejā. Dalies ar skaistākajiem skatiem, sirsnīgākajiem mirkļiem un vietām, kas tev saistās ar mūsu novadu. Var iesniegt fotogrāfijas, kas tapušas pēdējos piecos gados – no 2021. gada.
Iesūtītos darbus 1. augustā apkopos, un no tiem veidos svētku noformējuma kolāžu ar novadnieku krāsainākajiem mirkļiem. Kolāža būs skatāma svētku noslēgumā 22. augustā. Pēc “Mārupes novadam 5” noslēguma platforma turpinās dzīvot, un arī turpmāk varēs pievienot jaunas fotogrāfijas, kopīgi veidojot novada bilžu albumu un vizuālo stāstu.
Daļa izcilāko darbu iegūs plašāku pielietojumu – tie būs novada reprezentatīvo dāvanu dizainā. Šīs īpašā dizaina dāvanas pasniegs pašvaldības viesiem un tās būs pieejamas iegādei Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūrā.
Atklāsim vietas un sajūtas, tversim mirkļus, radīsim kopīgu svētku noskaņu!