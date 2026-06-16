Ventspilī sagaidīti šī gada pirmie dvīnīši - brāļi Alberts un Olivers
Pirmdien, 15. jūnijā, Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļā pasaulē nāca šī gada pirmie dvīnīši – brālīši Alberts un Olivers, kas Gražinsku ģimenē ir pirmie bērniņi.
Dvīņu vecāki ir no Kolkas un Rojas, taču pēdējos trīs gadus par savām mājām sauc Ventspili. Viņi atklāj, ka jau grūtniecības sākumā bijusi īpaša sajūta, ka ģimenē gaidāmi dvīnīši.
Jaunā ģimene īpaši novērtē Ventspils Dzemdību nodaļas personāla profesionalitāti, rūpes un sirsnīgo attieksmi. Vecāki atzīst, ka saņēmuši lielu atbalstu un uzmanību, kā arī augstu vērtē individuālo pieeju un personāla patieso ieinteresētību gan māmiņas, gan jaundzimušo labsajūtā.
Dvīnīšiem pasaulē palīdzēja nākt Dzemdību un ginekoloģijas nodaļas vadītājs, ginekologs-dzemdību speciālists Sergejs Tarasovs, neonatoloģe Sarma Blumberga, vecmāte Aija Ziemele, medicīnas asistente Samanta Zvejniece un māsu palīdze Jolanta Ābele. Slimnīca jaunajai ģimenei novēl stipru veselību, daudz prieka, laimes un neskaitāmus skaistus kopā piedzīvotus mirkļus!
Ventspils Dzemdību nodaļā iespējamas gan tradicionālās, gan ūdens dzemdības kvalificētu ārstu un pieredzējušu, gādīgu vecmāšu aprūpē, mājīgā vidē ar mūsdienīgu aprīkojumu. Ventspils Dzemdību nodaļa lepojas ar modernām, labiekārtotām palātām ar ziedu motīviem, kā arī ģimenes un paaugstināta komforta palātām ar divguļamām gultām un citām ērtībām. Ģimenēm, kurās aug vismaz divi bērniņi, nākamo bērniņu slimnīca piedāvā sagaidīt paaugstināta komforta palātā bez maksas.