Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks atteicies no Saeimas deputāta mandāta
Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (NA) atteicies no tā dēvētā “mīkstā” mandāta Saeimā, uzsverot, ka turpinās darbu Rīgas vicemēra amatā.
Viņš mikroblogošanas vietnē “X” norādījis, ka šobrīd par prioritāti uzskata Rīgas un rīdzinieku drošības stiprināšanu, tostarp sadarbojoties ar iekšlietu ministru Jāni Dombravu (NA) imigrācijas un civilās aizsardzības jautājumos.
Galvaspilsētas vicemērs skaidro, 2022. gada Saeimas vēlēšanās saņēma rīdzinieku atbalstu, kas būtu pamats mandāta pieņemšanai, tomēr pirms gada Rīgas domes vēlēšanās saņēma rīdzinieku uzticību jau kā Rīgas mēra kandidāts Nacionālās apvienības (NA) sarakstā.
Konteksts
Rīgas domes deputāts Ģirts Lapiņš (NA) iepriekš atteicās no "mīkstā" mandāta parlamentā, kas viņam tika piedāvāts, jo par ministru kļuva līdzšinējais Saeimas deputāts Nauris Puntulis (NA). Lapiņš vietnē "X" rakstīja, ka ir rūpīgi pārdomājis un pieņēmis lēmumu, ka nepieņems Saeimas deputāta mandātu uz atlikušajiem četriem parlamenta pilnvaru mēnešiem.
Viņš uzsvēra, ka šobrīd svarīgākais ir drošība Latvijā un Rīgā, tāpēc viņš turpinās vadīt Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas komiteju, kā arī būs iekšlietu ministra Jāņa Dombravas (NA) ārštata padomnieks civilās aizsardzības jautājumos, par ko atlīdzību nesaņems.
Kā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas dati, uz amatu tagad varēs pretendēt Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas un Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma vēstures skolotājs, Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrības valdes loceklis un "Latvijaspieminekli.lv" veidotājs Roberts Ķipurs.
Līdz ar līdzšinējās opozīcijas pārstāvja Andra Kulberga (AS) valdības apstiprināšanu būtiski mainās Saeimas sastāvs, jo vairāki līdzšinējie deputāti kļuva par ministriem, bet citi līdzšinējie ministri atgriezās parlamentā. No NA Saeimas deputātiem par ministriem kļuva Ilze Indriksone, Jānis Dombrava, Puntulis un Jānis Vitenbergs. Indriksone kļuva par izglītības un zinātnes ministri, Dombrava - par iekšlietu ministru, Puntulis - par kultūras ministru, bet Vitenbergs - par klimata un enerģētikas ministru.
Saeimas deputāta "mīksto" mandātu piekrituši pieņemt Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotājs Normunds Dzintars un Bauskas novada domes deputāts Arnolds Jātnieks. Tikmēr no "mīkstā" mandāta bez Lapiņa atteicies arī bijušais Saeimas deputāts Jānis Iesalnieks.
Kā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas dati, Iesalniekam atsakoties no piedāvātā parlamentārieša mandāta, ceļš uz Saeimu pavērās līdzšinējam Izglītības un zinātnes ministrijas Vispārējās izglītības departamenta vadītājam Rūdolfam Kalvānam, kurš tikko kļuva par jaunās izglītības un zinātnes ministres Ilzes Indriksones (NA) biroja vadītāju. Kalvāns no mandāta atteicās, bet nākamais rindā - NA Saulkrastu nodaļas vadītāja vietnieks Jānis Eglīts - to pieņēma.