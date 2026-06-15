Futbols
Vakar 22:24
VIDEO: "Kaut ko tādu katru dienu neredzēsi!" Sansalvadorā brīvsolī devusies milzīga Pasaules kausa bumba
Ar kādu negaidītu piedzīvojumu saskārušies Sansalvadoras iedzīvotāji - vētras laikā pilsētā no nostiprinājuma izrāvās milzīga Pasaules kausa futbola bumba, kas pēc tam devās brīvsolī pa pilsētas ielām.
Iemūžinātais skats strauji izplatījies sociālajos tīklos, kur ne viens vien iedzīvotājs redzēto uztvēris ar humoru. "Vāāāārti!" norādījis kāds sociālo tīklu lietotājs. "Nezināju, ka Sansalvadora ir tik neliela," piebildis kāds cits. "Njā, kaut ko tādu katru dienu neredzēsi," pauž vēl kāds.
Aizvadītajā nedēļā Centrālameriku šķērsoja tropiskā vētra “Cristina”, un tās ietekme Salvadorā joprojām ir jūtama – turpinās spēcīgas lietusgāzes un brāzmaini vēji. Vēl aizvadītajā dienā valstī pēcpusdienā un vakarā plosījās spēcīgi negaisi ar intensīvu vēju, savukārt gaisa temperatūra vētras ietekmē pazeminājās no aptuveni 35 līdz 21 grādam.