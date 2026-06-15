Leiena: ES sankcijas pret Irānu netiks mīkstinātas, kamēr nebūs īstenotas konkrētas politiskas izmaiņas
Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena uzsvērusi, ka Eiropas Savienība (ES) nemīkstinās Irānai noteiktās sankcijas, kamēr nebūs konkrētu politikas izmaiņu.
"Sankciju princips ir tāds, ka mums ir nepieciešamas reālas pārmaiņas uz vietas, pirms varam domāt par to atcelšanu," teica fon der Leiena īsi pirms G7 samita sākuma Francijas kūrortā Eviānā.
Leiena, komentējot iespējas atcelt sankcijas pēc tam, kad ASV un Irāna vienojās par līgumu kara izbeigšanai, teica, ka sankcijas tika noteiktas, lai panāktu izmaiņas rīcībā, un tās varētu atcelt, ja šādas izmaiņas izrādītos ticamas un ilgstošas.
Politiķe uzsvēra, ka ES ir noteikusi sankcijas Irānai gan par cilvēktiesību pārkāpumiem, gan par masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanu.
Rezultātā ekonomiskās sankcijas, kas saistītas ar Irānas kodolaktivitātēm, varētu tikt atceltas neatkarīgi no sankcijām, kas noteiktas par cilvēktiesību pārkāpumiem. Starp pasākumiem, kuru atvieglošanu Teherāna jau sen cenšas panākt, ir sankcijas, kas liedz eksportēt jēlnaftu, naftas produktus un dabasgāzi uz ES.
Sankcijas skar arī virkni citu nozaru, piemēram, tirdzniecību, banku darbību un transportu. Daudzi no šiem ierobežojumiem tika ieviesti saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas regulējumu, kura mērķis ir neļaut Irānai izstrādāt kodolieročus.
Turklāt ES ir piemērojusi sankcijas pret Irānas organizācijām un personām, kuras tiek vainotas par atbalstu Krievijas karam Ukrainā un iesaistīšanos nopietnos cilvēktiesību pārkāpumos.