Pēc sakāves pirmajā Pasaules kausa spēlē Tunisijas izlasē lemj par radikālām pārmaiņām
Tunisijas Futbola federācija (FTF) pēc Tunisijas vīriešu izlases sagrāves svētdien Pasaules kausa finālturnīra mačā ar Zviedriju ir pieņēmusi lēmumu veikt nopietnas izmaiņas.
Valsts federācija ir pieņēmusi lēmumu atlaist izlases galveno treneri Sabrī Lamušī, ziņo Vācijas ziņu aģentūra DPA. Atsaucoties uz saviem informācijas avotiem, DPA ziņo, ka pēc svētdienas zaudējuma Zviedrijai ar 1:5 FTF vadība ārkārtas sanāksmē ir pieņēmusi lēmumu treneri atlaist. Tiek ziņots, ka Lamušī vietu plāno ieņemt Tunisijas izlases bijušais galvenais treneris Monders Kebaiers, kurš jau atrodas Meksikā un vadīja komandu no 2019. līdz 2022. gadam.
Zviedrijai divus vārtus guva Jasins Ajari, bet pa vieniem - Aleksanders Īsaks, Viktors Ģēkerešs un Matīass Svānberjs. Tunisijas izlases labā vārtus guva Omars Reiks. "Tā ir sāpīga sakāve. Tas sāp. Ir grūti sākt sacensības ar tik smagu sakāvi," pēc spēles sacīja Lamušī.
Kopš iecelšanas amatā janvārī Tunisijas izlase 54 gadus vecā Lamušī vadībā piecās spēlēs ir guvusi tikai vienu uzvaru, ar 1:0 pārspējot Haiti. Tunisijas masu mediji ziņo par nesaskaņas trūkumu starp komandas pieredzējušajiem spēlētājiem un jaunpienācējiem. Komandas starts Āfrikas Nāciju kausā pagājušajā ziemā noslēdzās ar zaudējumu Mali astotdaļfinālā. Komanda pārbaudes spēlēs pirms Pasaules kausa ar 0:1 zaudēja Austrijai un ar 0:5 - Beļģijai.
Ziemeļāfrikas komandai Pasaules kausa F grupā vēl 21. jūnijā ir jātiekas ar Japānu un 26. jūnijā - ar Nīderlandi. Bijušais Francijas izlases spēlētājs Lamušī 2014. gada Pasaules kausā vadīja Kotdivuāras izlasi.