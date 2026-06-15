Pastiprinājušās runas par komandu, kurā karjeru vēlas turpināt grieķu superzvaigzne Adetokunbo
Līgo dienā Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) noritēs 2026. gada drafta ceremonija, bet līdz tai aktuāls kļuvis temats par Milvoki "Bucks" līdera Jaņņa Adetokunbo nākamo komandu.
Jannim Adetokunbo ar Milvoki "Bucks" ir spēkā esošs līgums vēl uz nākamo sezonu (par 58 miljonu lielu atalgojumu), savukārt 2027./2028. gadā izvēle to turpināt būtu spēlētāja ziņā. Pagājušās sezonas laikā daudz baumots par iespējamo Adetokunbo aizmainīšanu, pret ko neiebilst arī pats basketbolists.
Pirms gaidāmā drafta pastiprinājušās runas par nākamo Adetokunbo mājvietu. Kā norāda ESPN apskatnieks Braiens Vindhorsts, tad privātās sarunās grieķis norādījis uz vēlmi karjeru turpināt Floridā, respektīvi, Maiami "Heat". "Līgas aprindās beidzot tic, ka maiņa notiks. Adetokunbo ir koncentrējies kļūt par Maiami "Heat" basketbolistu. Tā kā viņam līgumā atlikusi viena sezona, tad viņam ir arī zināma teikšana par nākamo komandu. "Bucks" ar "Heat" pārrunas veikušas jau vairāku mēnešu garumā, taču pie vienošanās tās tikušas nav - Milvoki nav bijusi apmierināta ar izteiktajiem piedāvājumiem."
Giannis Antetokounmpo has been focused on playing for the Miami Heat, per @WindhorstESPN— NBACentral (@TheDunkCentral) June 15, 2026
“Talks have intensified over the last 7-10 days. He has focused on wanting to be a member of the Miami Heat.”
(Via @GetUpESPN / h/t @HeatCulture13 ) pic.twitter.com/2tayBECzbo
ESPN basketbola apskatnieks norādīja, ka darījumā varētu tikt iesaistītas līdz pat četrām NBA komandām. Pēdējās dienās uzvirmojušas runas par Bostonas "Celtics" iespējamo interesi, taču, kā norāda, Vindhorsts - tas nozīmētu visdrīzāk Džeilena Brauna aizmainīšanu un pārmaiņas stilā, kā klubs spēlē basketbolu.
Ko pret Adetokunbo vēlas saņemt "Bucks"? Jau sevi pierādījušus basketbolistus, jaunos talantus un drafta izvēles. Viens no spēlētājiem, no kuriem Maiami būtu gatava atteikties, ir Tailers Hero. Viņš pagājušajā sezonā 33 spēlēs vidēji guva 20,5 punktus, bet viņa līgums ir spēkā līdz nākamās sezonas beigām (nākamajā gadā pelnīs 33 miljonus dolāru).
Iepriekš Milvoki "Bucks" līdzīpašnieks Džimijs Haslams norādīja, ka Adetokunbo situācijas atrisinājumam jānotiek līdz NBA draftam, respektīvi, 23. jūnijam. Grieķu basketbolists iekšēji atklājis, ka viņš savas domas nav mainījis - pusēm ir jāšķiras. Sākot no 1. oktobra, Adetokunbo pretendē uz līguma pagarinājumu (četriem gadiem un 275 miljoniem dolāru). "Bucks" ar Janni var mutiski vienoties arī par šādu scenāriju. Ja tā nenotiek, tad visdrīzāk līdzšinējā kluba zvaigzne līdz drafta ceremonijai tiks aizmainīta.
31 gadu vecais Adetokunbo visu NBA karjeru pavadījis tieši Milvoki, ar kuru 2021. gadā kļuva par līgas čempioni. Tajā pašā gadā viņu atzina par finālsērijas vērtīgāko spēlētāju, tāpat divas sezonas viņš kļuvis par līgas vērtīgāko spēlētāju. 2025./2026. gada sezonā basketbolists iekrāja statistiku 27,6 punkti spēlē, 9,8 bumbas zem groziem un 5,4 rezultatīvās piespēles.