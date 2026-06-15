Baltijas Aizsardzības koledžu turpmāk vadīs NBS brigādes ģenerālis Leščinskis
Baltijas Aizsardzības koledžu turpmāk vadīs NBS brigādes ģenerālis Egils Leščinskis, nomainot amatā Lietuvas bruņoto spēku brigādes ģenerāli Alvīdu Šupari.
Baltijas Aizsardzības koledžas komandanta maiņas ceremonija notiks trešdien 17. jūnijā Tartu, Igaunijā. Komandanta maiņas ceremoniju un koledžas kursu izlaidumu apmeklēs aizsardzības ministrs Raivis Melnis un NBS komandieris ģenerālmajors Kaspars Pudāns.
Leščinskis 1991. gadā kā brīvprātīgais iestājās Zemessardzē, bet dienestu NBS sāka 1992. gadā. Karjeras laikā Leščinskis dienējis arī Zemessardzes Speciālo uzdevumu vienībā un Sauszemes spēku Kājnieku brigādē.
No 2011. līdz 2015. gadam Leščinskis bijis Mācību vadības pavēlniecības komandieris un Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektors, bet no 2019. gada 31. maija līdz 2023. gada 22. februārim pildīja Zemessardzes komandiera pienākumus.
Kopš 2023. gada 22. februāra Leščinskis ir NBS Apvienotā štāba priekšnieka vietnieks operacionālajos jautājumos un Sauszemes komponenta priekšnieks.
Leščinskis ir Baltijas Aizsardzības koledžas pirmā organizētā Vecākā štāba virsnieka kursa absolvents, absolvējot to 2000. gadā.
Baltijas Aizsardzības koledžu šogad absolvēs vairāki Latvijas pārstāvji. Augstākās vadības kursu absolvēs četri Latvijas pārstāvji - divi virsnieki un divi civildienesta ierēdņi, Apvienotā vadības un štāba virsnieku kursu - 16 Latvijas virsnieki un viens civildienesta ierēdnis, bet Civildienesta ierēdņu kursu - divi civildienesta ierēdņi.
Baltijas Aizsardzības koledžu 1999. gadā dibināja Lietuva, Latvija un Igaunija ar mērķi nodrošināt virsnieku un aizsardzības nozarē strādājošo civildienesta ierēdņu apmācību pēc vienotiem NATO mācību metodikas standartiem. Mācību procesu nodrošina eksperti no Baltijas un citām NATO un Eiropas Savienības dalībvalstīm.