Mūziķis Kārlis Būmeisters.
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Šodien 15:57
Mūziķis Kārlis Būmeisters kļuvis par daudzbērnu tēvu
Priecīgu vēsti sociālajos tīklos pavēstījis mūziķis Kārlis Būmeisters — viņš trešo reizi kļuvis par tēvu.
Par ģimenes pieaugumu Būmeisters paziņojis lakoniski un sirsnīgi, publicējot vārdus: “Trīs Zvaigznes Karogā. Lizete saka visiem čau!”
No ieraksta noprotams, ka ģimenē sagaidīta meitiņa, kurai dots vārds Lizete.
Kārlis Būmeisters un Linda apprecējās 2017. gadā, kad viņu dēlam Edvartam bija pusotrs gads. 2019. gadā ģimenei pievienojās meita Matilde, bet nu Edvarts un Matilde kļuvuši par vecāko brāli un māsu mazajai Lizetei.