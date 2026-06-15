Vidzemes tirgū notiks vērienīga ielīgošana un iesmu parāde
19. jūnijā no plkst. 15.00 līdz 22.00 Vidzemes tirgus aicina rīdziniekus un pilsētas viesus uz vērienīgu pirmsjāņu pasākumu “Ielīgošana un Iesmu parāde”, kura laikā būs iespējams iepazīt un iegādāties Latvijas ražotāju produkciju, baudīt dažādus ēdienus un dzērienus, kā arī piedalīties daudzveidīgās aktivitātēs visai ģimenei. Īpaša vieta pasākumā būs atvēlēta iesmu parādei, kurā savus meistarstiķus demonstrēs grila un ielu ēdienu gatavotāji.
Pasākuma programmā paredzētas Jāņu vainagu pīšanas, Jāņu siera, alus un cepamgaļas meistarklases, dažādas atrakcijas bērniem, sportiskas aktivitātes un konkursi, kā arī sacensības “Spēcīgākais Jānis Rīgā” un “Brašākā Līga Rīgā”. Pasākuma noslēgumā tiks pasniegtas Vidzemes tirgus Ielīgošanas balvas vairākās kategorijās.
“Vidzemes tirgus vienmēr ir bijis vairāk nekā tikai vieta, kur iepirkties, un ar ielīgošanu un iesmu parādi mēs vēlamies ne tikai radīt īstu pirmsjāņu noskaņu pašā Rīgas centrā, bet arī parādīt, ka Vidzemes tirgus kļūst par arvien dzīvīgāku satikšanās vietu ģimenēm, draugiem un pilsētas viesiem. Īpaši nozīmīgi tas ir laikā, kad Vidzemes tirgū pakāpeniski uzsākas vērienīgi renovācijas un attīstības darbi, lai tuvāko gadu laikā Vidzemes tirgus atgūtu savu vēsturisko spožumu un kļūtu par vienu no pievilcīgākajiem pilsētvides centriem Rīgā,” saka Vidzemes tirgus nomnieka un attīstītāja SIA “GD&L Services” pārstāvis Vladlens Jakovļevs.
“Mūsu mērķis ir saglabāt Vidzemes tirgus vēsturisko identitāti, vienlaikus radot mūsdienīgu vidi, kurā līdzās tradicionālajai vietējo ražotāju lauksaimniecības un citu preču tirdzniecībai vieta būs arī gastronomijai, kultūrai un dažādiem citiem kopienas pasākumiem. Jau šobrīd ļoti populārs ir katru trešdienu Vidzemes tirgū notiekošais Nakts tirgus, maija otrajā pusē pie mums organizētā Pasaules hokeja čempionāta kopīgā skatīšanās, un arī ielīgošana un iesmu parāde ir vēl viens solis ceļā uz Vidzemes tirgus atdzimšanu,” uzsver Vladlens Jakovļevs.
Vidzemes tirgus ir viens no senākajiem un vēsturiski nozīmīgākajiem tirgiem Rīgā. Tā pirmsākumi meklējami 19. gadsimta beigās, un vairāk nekā 150 gadu laikā tas ir kļuvis par neatņemamu pilsētas dzīves sastāvdaļu. Gadu desmitiem tirgus kalpojis kā vieta, kur satikušies lauksaimnieki, tirgotāji un pircēji no visas Latvijas.
Šī gada ielīgošanas un iesmu parāde notiek īpašā laikā - Vidzemes tirgus ir uzsācis ceļu uz vērienīgu atdzimšanu. Saskaņā ar Vidzemes tirgus attīstības koncepciju, tuvāko trīs gadu laikā Vidzemes tirgus attīstībā plānots investēt vismaz 11,5 miljonus eiro. Attīstība tiek īstenota vairākos posmos, saglabājot tirgus darbības nepārtrauktību.
Attīstības koncepcija paredz pakāpenisku vēsturisko Gaļas un Piena paviljonu restaurāciju, teritorijas labiekārtošanu, jaunas infrastruktūras izbūvi un publiskās ārtelpas pilnveidošanu. Atjaunošanas darbu laikā plānots restaurēt ēku vēsturiskās fasādes un arhitektoniskos elementus, vienlaikus pielāgojot telpas mūsdienu funkcijām. Pašlaik jau ir veikti pirmie savu laiku nokalpojušo tirdzniecības vietu demontāžas darbi, un turpinās tālākais secīgais darbu process pēc plāna.