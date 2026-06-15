Rietumu Banka kļūst par Amerikas Tirdzniecības palātas "Premium" partneri
Rietumu Banka ir kļuvusi par Amerikas Tirdzniecības palātas ("AmCham") "Premium" partneri, padziļinot ilggadējo sadarbību ar vienu no ietekmīgākajām starptautiskajām biznesa organizācijām Latvijā.
Rietumu Bankas sadarbības turpinājums ar "AmCham", kļūstot par augstākā līmeņa palātas biedru, apliecina vēl ciešāku bankas iesaisti starptautiskās uzņēmējdarbības vides un konkurētspējas stiprināšanā.
"AmCham" "Premium" partnera statuss paredz aktīvāku dalību organizācijas iniciatīvās, stratēģiskajās diskusijās un sadarbības projektos, kas vērsti uz investīciju klimata uzlabošanu, inovāciju attīstību un ilgtspējīgas ekonomikas izaugsmes veicināšanu Latvijā.
Ka uzsver Rietumu Bankas valdes priekšsēdētāja Jeļena Buraja: “Ar "AmCham" mūs vieno ilggadēja veiksmīga sadarbība, un esam gandarīti kļūt par šīs organizācijas "Premium" partneri. Tas apliecina mūsu apņemšanos aktīvi iesaistīties Latvijas ekonomikas attīstībā un stratēģisko investīciju piesaitē. Esmu pārliecināta, ka ir nepieciešams stiprināt starptautisko sadarbību un atbalstīt Latvijas uzņēmumu darbības paplašināšanu globālajā mērogā. Latvijā ir inovatīvi un daudzsološi biznesa projekti un jaunuzņēmumi ar lielu potenciālu globālajā tirgū, un nākamajos gados to noteikti kļūs aizvien vairāk.”
"AmCham" izpilddirektore Līga Smildziņa-Bērtulsone atzīmē: “"AmCham" ar prieku sagaida Rietumu Banku mūsu "Premium" partneru vidū, pievienojoties mums Latvijas konkurētspējas stiprināšanā un tās pozīciju nostiprināšanā globālajā ekonomikā. Mūs vieno kopīga apņemšanās paplašināt Latvijas starptautisko nozīmi, kas saskan ar "AmCham" misiju veicināt izaugsmi, inovācijas, drošību un pievilcīgu investīciju klimatu. Šī partnerība atspoguļo mūsu kopīgo redzējumu par dinamiskāku, inovatīvāku un starptautiski konkurētspējīgu Latviju, kas paātrina ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi un padziļina transatlantisko sadarbību.”
Rietumu Banka un "AmCham" arī turpmāk plāno sadarboties iniciatīvās, kas sekmē uzņēmējdarbības attīstību, investīciju piesaisti un Latvijas ekonomikas konkurētspējas stiprināšanu starptautiskajā vidē.
Par Rietumu Banku
Rietumu Banka ir lielākā Latvijas kapitāla banka un viena no lielākajām bankām Baltijas reģionā. Bankas darbība ir vērsta uz Latvijas, kā arī citu Baltijas un Eiropas valstu lielu un vidēju uzņēmumu, un turīgu privātpersonu apkalpošanu. Bankas klienti ir uzņēmumi, kas strādā tādās nozarēs kā zaļā enerģija, pārtikas un preču ražošana, komerciālā un dzīvojama nekustamā īpašuma attīstīšana, celtniecība, importa un eksporta darījumi, loģistika, tirdzniecība, finanšu pakalpojumi, tehnoloģijas u.c.