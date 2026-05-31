Jēkabpils novadā izcēlies plašs ugunsgrēks atkritumu glabātuvē - par notikušo uzsākts kriminālprocess
Jēkabpils novada Mežāres pagastā sestdienas vakarā izcēlies plašs ugunsgrēks SIA "Vidusdaugavas SPAAO" dalīto atkritumu savākšanas laukumā, kur aizdegušies atkritumi 430 kvadrātmetru platībā.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) izsaukumu saņēma 30. maijā plkst. 20.45. Bet svētdien, neilgi pirms plkst. 5.00 ugunsgrēks tika lokalizēts, tomēr glābēju darbs notikuma vietā vēl joprojām turpinās.
SIA "Vidusdaugavas SPAAO" valdes loceklis Aleksejs Jankovskis norāda, ka atkritumi, kas atradās atsevišķā vietā uz asfaltēta laukuma, aizdegušies "pagaidām nenoskaidrotu iemeslu dēļ". Viņš uzsvēra, ka teritorija ir nožogota.
Notikuma vietā strādā arī Valsts policija. Policijas pārstāve Līga Dziļuma informēja, ka saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess, taču plašāka informācija izmeklēšanas interesēs pagaidām netiek sniegta.
SIA "Vidusdaugavas SPAAO" dibināta 2005. gadā. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 41 910 eiro, un tā lielākie īpašnieki ir Jēkabpils novada pašvaldība (42,33%), Aizkraukles novada pašvaldība (30,67%) un Madonas novada pašvaldība (27%). Saskaņā ar "Firmas.lv" datiem uzņēmuma apgrozījums 2025. gadā bija 3,467 miljoni eiro, bet zaudējumi sasniedza 15 740 eiro.
Aizvadītajā diennaktī VUGD kopumā saņēma 64 izsaukumus, tostarp 22 uz ugunsgrēku dzēšanu un 25 uz glābšanas darbiem. Vēl 17 izsaukumi izrādījās maldinājumi. Savukārt Aizkraukles novadā sestdien no Daugavas tika izcelts bojāgājis cilvēks.