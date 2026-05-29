Aicina atsaukties ugunsgrēka aculieciniekus Ventspilī, kuri, iespējams, pamanīja ko aizdomīgu
Valsts policija lūdz sabiedrības palīdzību, lai noskaidrotu precīzus apstākļus ugunsnelaimē, kas 3. maija rītā izcēlās daudzdzīvokļu namā Ventspilī. Likumsargi neizslēdz, ka liesmas varētu būt izraisījusi neuzmanīga rīcība, piemēram, smēķēšana uz balkona
Kā informē policija, informācija par ugunsgrēku tika saņemts 3. maijā ap pulksten 08.15. Sākotnējā informācija liecināja, ka Ventspilī, Talsu ielā 62, kādā daudzdzīvokļu ēkā ir izcēlies ugunsgrēks. Notikuma vietā konstatēts, ka ugunsnelaimē ir cietusi viena persona.
Lai detalizēti izmeklētu notikušā apstākļus un atklātu precīzus ugunsgrēka izcelšanās iemeslus, policijā ir sākts kriminālprocess.
Izmeklēšanas ietvaros likumsargi aicina atsaukties ikvienu, kura rīcībā varētu būt noderīga informācija. Īpaši tiek meklēti iedzīvotāji vai garāmgājēji, kuri liktenīgajā rītā neilgi pirms nelaimes – ap pulksten 08.00 – atradās Talsu ielas 62. nama tuvumā un, iespējams, ievēroja kaut ko neparastu. Policija vērš uzmanību uz tādām detaļām kā, piemēram, personām, kuras tobrīd smēķēja uz ēkas balkoniem.
Ikvienu, kurš var palīdzēt izmeklēšanai, Valsts policija lūdz sazināties, izmantojot kādu no šiem saziņas kanāliem:
- zvanot pa tālruni 63604750 (darba dienās no pulksten 08.00 līdz 16.30);
- zvanot pa vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 (jebkurā diennakts laikā);
- rakstot e-pastu uz vesma.leitarte@kurzeme.vp.gov.lv vai kanc@kurzeme.vp.gov.lv.
Policija uzsver, ka visiem informācijas sniedzējiem tiek garantēta pilnīga anonimitāte.