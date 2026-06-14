Ropažu novada kapsētās arī šogad norisināsies kapusvētki.
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Šodien 09:52
Aicina sakopt tuvinieku kapuvietas: publicēti Ropažu novada kapusvētku datumi
Ropažu novada kapsētās arī šogad norisināsies kapusvētki — piemiņas un kopā būšanas tradīcija, kas pulcē ģimenes vairākās paaudzēs. Iedzīvotāji aicināti iepazīties ar 2026. gada kapusvētku norises laikiem Garkalnes, Ropažu, Ulbrokas Meža un Vangažu kapsētās, kā arī laikus sakopt tuvinieku kapuvietas.
Ropažu novadu pašvaldība informē par kapusvētku norisi:
Garkalnes kapsētā:
- 2. augustā plkst. 15.00 (luterāņu svētbrīdis);
- 29. augustā plkst. 12.00 (katoļu svētbrīdis ar Svēto Misi).
Ropažu kapsētā:
- 18. jūlijā plkst. 14.00 (katoļu svētbrīdis);
- 25. jūlijā plkst. 12.00 (luterāņu svētbrīdis).
Ulbrokas Meža kapsētā:
- 19. jūlijā plkst. 15.00 (katoļu svētbrīdis);
- 6. septembrī plkst. 13.00 (luterāņu svētbrīdis).
Vangažu kapsētā:
- 8. augustā plkst. 11.00 (ekumēniskais svētbrīdis).