Līvānu simtgades svinību cikls iesākas ar sirsnīgiem un daudzveidīgiem notikumiem
1926.g ada 7. jūnijā Līvāni ieguva pilsētas statusu, un šogad, atzīmējot pilsētas simtgadi, aizvadīti pirmie svinību cikla pasākumi, informē pašvaldībā.
Tie pulcēja novada iedzīvotājus, ģimenes, jauniešus, amatiermākslas kolektīvus, viesmāksliniekus, Līvānu novada Goda pilsoņus un pašvaldības pārstāvjus, kopīgi radot svētku noskaņu un apliecinot piederību savai pilsētai.
Svētku priekšvakarā 6. jūnija vakarā Rožupes estrāde kļuva par svētku satikšanās vietu, kur koncertuzvedums “Dzīres” vienoja novada amatiermākslas kolektīvus un viesmāksliniekus, iezīmējot skaistu sākumu Līvānu simtgades svinību ciklam.
Savukārt pie MJIC “Kvartāls” norisinājās sportiskais pasākums “Nakts Kedās”, kur pirmo reizi pasākuma vēsturē strītbola laukumā tikās Līvānu novada pašvaldības deputātu un jauniešu komandas. Spraigā, azartiskā un draudzīgā cīņā uzvaru ar rezultātu 20:14 izcīnīja jauniešu komanda. Tomēr šī vakara lielākais ieguvums nebija rezultāts, bet gan iespēja pašvaldības deputātiem un jauniešiem satikties neformālā vidē, sadarboties, sarunāties un kopīgi radīt pozitīvas emocijas.
7.jūnijā, Līvānu simtajā gadadienā, svētku notikumi turpinājās pilsētā. Par godu simtgadei Līvānu ielās kursēja īpašais svētku vilcieniņš, kura pasažieriem bija iespēja no cita skatupunkta ieraudzīt pilsētas ēkas, ielas un nozīmīgas vietas, kā arī uzzināt vairāk par to lomu Līvānu attīstībā. Brauciens kļuva par īpašu piedzīvojumu gan mazākajiem, gan pieaugušajiem, ļaujot pilsētu iepazīt nesteidzīgi, aizraujoši un svētku noskaņā..
Līvānu novada Kultūras centrā norisinājās arī Bēbīšu svētki, kas ir viena no sirsnīgākajām un gaidītākajām tradīcijām Līvānu pilsētas svētku ietvaros. Šajā īpašajā pasākumā tika godināti paši mazākie Līvānu novada iedzīvotāji, kuri simboliski iezīmē pilsētas un novada nākotni. Šogad sveicienus saņēma mazuļi, kas dzimuši laika posmā no 2025. gada 1.jūlija līdz 2026. gada 31.maijam. Svētku noskaņu ar muzikālu priekšnesumu kuplināja Vineta Elksne ar meitām.
Savukārt Meža skvērā norisinājās jau par tradīciju kļuvusī rododendru stādīšana. Šogad, godinot Līvānu simtgadi, tajā piedalījās Līvānu novada Goda pilsoņi kopā ar savām ģimenēm, iestādot rododendrus kā simbolisku un paliekošu dāvanu pilsētai. Šī aktivitāte apliecina cieņu pret paveikto, piederību Līvāniem un ticību pilsētas izaugsmei nākamajā simtgadē.
Viens no nozīmīgākajiem simtgades dienas notikumiem bija diskusija “Mantojums Līvānu nākamajai simtgadei”. Tās laikā kopā ar Līvānu novada Goda pilsoņiem tika meklētas atbildes uz jautājumiem par vērtībām, pieredzi, cilvēkiem un idejām, ko vēlamies nodot nākamajām paaudzēm. Diskusija aicināja domāt par Līvānu identitāti, pilsētas attīstības ceļu un atbildību, ko nesam, raugoties nākotnē. Diskusiju papildināja muzikāli priekšnesumi, par kuriem rūpējās Vineta Elksne, Preiļu Purpura koris, kā arī Dainis Skutelis, Ieva Vizma Romanovska, Aleksandrs Kručiņins un Artjoms Laškovs.
Savukārt pēcpusdienā pie Līvānu atbrīvošanas pieminekļa norisinājās ekumēniskais aizlūgums par Līvānu nākotni. Dažādu kristīgo konfesiju garīdznieki, draudžu pārstāvji un novada iedzīvotāji vienojās kopīgā lūgšanā par Līvāniem, to cilvēkiem un mūsu valsts nākotni. Šis brīdis aicināja apstāties ikdienas steigā, atcerēties savas saknes, novērtēt paveikto un smelties spēku turpmākajam ceļam.
Svētku laikā pie Līvānu novada Kultūras centra ikvienam bija iespēja apskatīt novadpētniecības materiālu** izstādi “Līvāniem 100. No tirgotāju un amatnieku miesta līdz pilsētai ar novada centra statusu”**. Izstāde ļauj ieskatīties Līvānu izaugsmē — no rosīga tirgotāju un amatnieku miesta līdz mūsdienīgai pilsētai un novada centram. Apmeklētāji varēja aplūkot vēsturiskas fotogrāfijas un laikrakstu publikācijas, kas atklāj pilsētas saimniecisko, kultūras un sabiedrisko dzīvi dažādos laikos. Izstāde līdz 18. jūlijam skatāma Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā.
Līvānu simtās gadadienas pasākumi bija tikai daļa no plašā simtgades svinību cikla. Svētki turpināsies 17. un 18. jūlijā, kad norisināsies Līvānu pilsētas svētki, piedāvājot plašu kultūras, sporta, mākslas un izklaides programmu dažādām paaudzēm.
Līvānu novada pašvaldība pateicas visiem pasākumu dalībniekiem, māksliniekiem, atbalstītājiem, brīvprātīgajiem un apmeklētājiem par kopīgi radīto svētku sajūtu. Līvānu simtgade ir mūsu kopīgais stāsts - par cilvēkiem, vietām, vērtībām un nākotni, ko veidojam kopā.