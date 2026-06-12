Irāna noraida Trampa paziņojumu par "lielisko vienošanos" - galīgais lēmums vēl nav pieņemts
Irāna piektdien paziņoja, ka nav pieņēmusi galīgo lēmumu par miera vienošanos ar ASV, pēc ASV prezidenta Donalda Trampa paziņojuma, ka esot panākta "lieliska vienošanās" par kara izbeigšanu.
"Irāna līdz šim nav nonākusi pie galīgā slēdziena par šo vienošanos," sacīja Irānas Ārlietu ministrijas preses sekretārs Esmaeils Bakaei.
Irānas ziņu aģentūra "Tasnim" atzīmēja, ka Tramps pēdējo divos mēnešos bija 38 reizes paziņojis par drīzumā gaidāmu vienošanos.
"Līdz Irāna paziņos par potenciālu saprašanos, jebkādas ziņas no Trampa šajā jautājumā vajadzētu uztvert tāpat kā viņa iepriekšējos vēstījumus," brīdināja "Tasnim".
Jau vēstīts, ka Tramps ceturtdien paziņoja par "lielisku vienošanos" ar Irānu, lai izbeigtu karu Tuvajos Austrumos, un ka viņš sagaida, ka tuvākajās dienās Eiropā tiks parakstīta vienošanās.
Tramps iepriekš paziņoja, ka atceļ triecienus Irānai, un norādīja uz iespējamas vienošanās parakstīšanu ar Teherānu pēc augstākā līmeņa sarunām.