Salacgrīvā aicina Baltijas VAG Festivāls - auto kultūras un ģimeņu tikšanās pie jūras
Sestdien, 13. jūnijā piejūras kempingā “Kapteiņu osta”, Salacgrīvā, norisināsies Baltijas VAG Festivāls 2026, kas pulcēs Volkswagen Group automobiļu entuziastus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas un citām valstīm. Festivāls kopš 2009. gada ir izaudzis par vienu no ilglaicīgākajiem VAG auto kultūras notikumiem Baltijā.
Pagājušajā gadā festivālā sākotnēji tika gaidīti aptuveni 150 automobiļi un vismaz 400 apmeklētāji, taču Salacgrīvā ieradās ap 250 automobiļu un vairāk nekā 650 apmeklētāju. Arī šogad organizatori sagaida līdzīgu dalībnieku skaitu, uzsverot, ka festivāls aug stabili, saglabājot savu kopienas raksturu un mierīgu atmosfēru Baltijas jūras krastā.
Baltijas VAG Festivāls apvieno "Volkswagen", "Audi", "Škoda", SEAT, "Cupra" un citu "Volkswagen Group" zīmolu automobiļu entuziastus, kā arī "Volkswagen Group" pārstāvēto moto zīmolu Ducati. No klasisko auto restauratoriem līdz modernu projektu un auto klubu pārstāvjiem, festivālā īpaša uzmanība tiek pievērsta auto kvalitātei, detaļām un ieguldītajam darbam, nevis tikai ārējam efektam.
“Man ir svarīgi, lai klasisko VAG auto restaurācija turpinātos un tiktu nodota tālāk. Tie nav tikai veci auto, tie ir cilvēku darbs, laiks, detaļas un stāsti. Festivālā gribam parādīt, ka šis ieguldījums tiek pamanīts un novērtēts,” uzsver festivāla dibinātājs, VW entuziasts un "VW Golf Klubs Latvija" dibinātājs Mārtiņš Bokmanis, kurš pasākumu veido kopā ar sievu Mairu Bokmani.
Šogad festivālā pirmo reizi notiks arī īpaša "Audi A2" īpašnieku tikšanās. Ideja nāk no Paula Timrota, kurš ir ilggadējs festivāla vadītājs un vēstnesis. Lai iedrošinātu "Audi A2" īpašniekus satikties vienuviet, Pauls Timrots personīgi apmaksās dalībnieka biļeti tiem "Audi A2" īpašniekiem, kuri festivālā ieradīsies ar savu automobili.
Viens no vizuālajiem festivāla akcentiem būs arī oficiālā auto foto kaste, ko no jauna uzbūvējis pats festivāla dibinātājs. Pirmo šāda veida risinājumu Baltijas VAG Festivāls Latvijā izveidoja jau 2011. gadā, un vēlāk līdzīgu ideju sāka izmantot arī citi auto pasākumi.
Festivāla programmā paredzēta dalībnieku reģistrācija, "People’s Choice" balsošana, apbalvošana, EXPO zona, klubu zonas, partneru aktivitātes, mūzika un tikšanās ar VAG entuziastiem no dažādām valstīm. Šogad festivālā viesosies arī Skrīveru Mājas Saldējuma restaurētais 1987. gada Volkswagen T3 “Plombīrs”.
Baltijas VAG Festivāls ir ģimenēm draudzīgs pasākums. Bērniem būs pieejama piepūšamā atrakcija un līdz 12 gadu vecumam ieeja ir bez maksas. Skatītāju biļete maksā 10 EUR no personas, savukārt auto entuziasti dalībnieku biļetes var iegādāties šeit.