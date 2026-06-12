Pirmo reizi šomēnes gaisa temperatūra noslīdējusi zem normas - vēss laiks saglabāsies arī turpmāk
Ceturtdiena, 11. jūnijs, bija pirmā diennakts šomēnes ar vidējo gaisa temperatūru valstī zem normas, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra operatīvā informācija.
Diennakts vidējā gaisa temperatūra pazeminājās līdz +14,2 grādiem, noslīdot 1,2 grādus zem 1991.-2020. gada 11. jūnija vidējās temperatūras. Vēss laiks saglabāsies arī tuvākajās dienās, prognozē sinoptiķi.
Mēneša pirmās dekādes vidējā gaisa temperatūra Latvijā sasniedza +16,4 grādus jeb 1,7 grādus virs normas. Zemākā gaisa temperatūra bija +2,8 grādi jūnija pirmajā naktī Daugavpils novērojumu stacijā, bet augstākā temperatūra bija +25,6 grādi 3. jūnijā Mērsragā un Skrīveros.
Vidējais nokrišņu daudzums jūnija sākumā Latvijā sasniedza 34,8 milimetrus jeb 225% no normas. Visvairāk nokrišņu - 72,6 milimetri - bija Līvānu novada Sīļos. Vairāk nekā 50 milimetru nokrišņu reģistrēts arī Daugavpilī, Madonā, Zosēnos, Rūjienā, Skrīveros, Bauskā un Kuldīgā. Turpretī vismazāk lija Mērsragā, kur nokrišņu daudzums nepārsniedza 4,5 milimetrus.
Iepriekš valdījušais sausums Latvijā praktiski ir beidzies, vietām jau novērots pārāk liels mitrums. Vidējais relatīvais gaisa mitrums mēneša sākumā bija 75% - no 66% Rīgā līdz 82% Kolkā. Stiprākās vēja brāzmas - 15,5 metri sekundē - tika novērotas 3. jūnijā Stendē.