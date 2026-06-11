Latvija aicinās stiprināt ES energoapgādes drošību un atbalstu Ukrainai
Šonedēļ, 11. un 12. jūnijā, finanšu ministrs Māris Kučinskis un Finanšu ministrijas pārstāvji piedalīsies Eirogrupas un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs Luksemburgā, kur ministri diskutēs par Eiropas ekonomisko un enerģētisko drošību, kapitāla tirgu attīstību, atbalstu Ukrainai un citiem aktuāliem ES ekonomikas politikas jautājumiem.
Ņemot vērā, ka š.g. 28. maijā Saeima izteica uzticību jaunizveidotajam Andra Kulberga Ministru kabinetam un finanšu ministra amatā stājās Māris Kučinskis, finanšu ministrs iepazīstinās Eirogrupas ministrus par savām prioritātēm. Galvenās finanšu ministra prioritātes ir saistītas ar valsts budžeta izdevumu pārskatīšanu, valsts iepirkumu sistēmas, kā arī pašvaldību izlīdzināšanas fonda darbības uzlabošanu. Tāpat finanšu ministra prioritāte ir ES līmenī panākt mērķētu atbalstu ES austrumu pierobežas reģioniem. Latvija iestājas par to, lai nākamajā plānošanas periodā tiktu ņemti vērā drošības, ekonomiskās attīstības un noturības izaicinājumi, ar kuriem saskaras ES austrumu robežas valstis.
Eirogrupas paplašinātā formāta sanāksmē 11. jūnijā paredzēta diskusija par ekonomisko un enerģētisko drošību Eiropas Savienībā. Latvija uzskata, ka enerģētika ir viens no Eiropas konkurētspējas un ekonomiskās noturības priekšnoteikumiem, tādēļ būtiska ir mērķtiecīga vienotā Eiropas enerģijas tirgus pilnveide, kas veicinās efektīvāku resursu apriti un stiprinās reģiona ekonomisko noturību. Latvija arī uzsver energoapgādes drošības nozīmi, tostarp nepieciešamību stiprināt kritiskās enerģētikas infrastruktūras fizisko drošību un kiberdrošību, kā arī veicināt ciešāku ES dalībvalstu koordināciju enerģētikas jomā.
Savukārt, piektdien, 12. jūnijā, Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē ministri apspriedīs kapitāla tirgu integrācijas un uzraudzības jautājumus. Latvija atbalsta darbu pie Uzkrājumu un investīciju savienības stratēģijas īstenošanas, kas veicinātu investīciju pieejamību un Eiropas kapitāla tirgu attīstību. Sanāksmē paredzēta arī viedokļu apmaiņa par Krievijas kara Ukrainā ekonomisko un finanšu ietekmi. Latvija atzinīgi vērtē Ukrainas progresu reformu īstenošanā un atbalsta risinājumus, kas ļauj izmantot iesaldēto Krievijas aktīvu līdzekļus Ukrainas atbalstam un atjaunošanai. Krievijai ir jāuzņemas atbildība par Ukrainai nodarīto kaitējumu.
Tāpat ECOFIN sanāksmē plānots turpināt darbu pie oglekļa ievedkorekcijas mehānisma (CBAM) pilnveides. Latvija atbalsta priekšlikuma virzību, vienlaikus uzsverot nepieciešamību nodrošināt praktiskus un savlaicīgus risinājumus nozarēm, kuras visvairāk ietekmē ģeopolitisko satricinājumu radītais cenu kāpums un piegāžu riski. Sanāksmēs paredzēts apspriest arī Eiropas Komisijas 2026. gada Eiropas semestra pavasara pakotni, Atveseļošanas un noturības mehānisma īstenošanu, kā arī citus Eiropas Savienības ekonomikas pārvaldības un finanšu politikas jautājumus.
Papildus dalībai Eirogrupas un ECOFIN sanāksmēs finanšu ministrs piedalīsies arī Eiropas Investīciju bankas (EIB) pilnvarnieku valdes gada sanāksmē un Eiropas Stabilitātes mehānisma valdes sēdē. EIB sanāksmē Latvija uzsvērs investīciju nozīmi Eiropas drošības un aizsardzības stiprināšanā, īpašu uzmanību pievēršot Eiropas Savienības austrumu robežas reģionu noturībai un infrastruktūras attīstībai.