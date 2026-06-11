No sporta apaviem līdz koncerta biļetēm: apkopots, kas šobrīd visvairāk nepieciešams Latvijas bērnunamiem
Lai nodrošinātu visu nepieciešamo bērnunamiem vasaras un rudens sezonā, biedrība “Taureņa efekts” ir apkopojusi vajadzību sarakstu, iekļaujot tajā lietas, kas pielāgotas bērnu aktuālajām vajadzībām.
Biedrība aicina ikvienu, kurš vēlas ziedot un palīdzēt, iepazīties ar sarakstu izvēlētos ziedojuma mērķi un iestādi. Lai kopīgiem spēkiem palīdzētu tiem, kam tas ir visvairāk nepieciešams.
Mainoties gadalaikiem, mainās arī sezonālās lietas, kas bērniem ir nepieciešamas. Tās ir gan materiālas lietas, kas atvieglo ikdienas dzīvi, gan pasākumu un koncertu apmeklējumi, lai piedzīvotu košu vasaru un rudeni.
Rīgā visbiežāk pie materiālajām lietām tiek norādīts sporta inventārs, futbola un volejbola bumbas un galda tenisa aprīkojums. Rokdarbiem noderīgas ir guaša un akrila krāsas, kā arī audekli. Pieprasījums ir arī pēc elektroprecēm: matu fēna, taisnotāja un elektriskajām zobu birstēm. Tāpat neiztikt bez higiēnas precēm, matu šampūniem un balzamiem, sejas krēmiem.
Zemgales reģionā ir aktuālas sadzīvē noderīgas lietas paklāji, aizkari, divstāvu gultas un galda lampas. Vienmēr noderīgs ir apģērbs, un bērniem īpaši vasarā ir nepieciešami sporta apavi un vasaras drēbes.
Vidzemē bērniem nepieciešamas sporta preces, kas ir futbola vārti, florbola nūjas un bumbiņas, skrejriteņi, skrituļslidas. Pieprasījums ir arī pēc virtuves tehnikas: ledusskapjiem, saldētavas un blenderiem.
Kurzemē, atbilstoši sezonai, ir pieprasījums pēc pārgājienu teltīm, guļammaisiem un matračiem. Neizpaliek arī radošās aktivitātes, kurām nepieciešamas krāsas, molberti, audekli, pērlītes un kreppapīrs.
Latgales reģionā ir pieprasījums pēc jaunām segām, spilveniem, gultas veļas komplektiem, dažāda izmēra dvieļiem, dienas un nakts aizkariem. Bērniem ir interese par mūzikas instrumentiem sintezatoriem, ksilofoniem, stabulēm un bungām.
Neskatoties uz materiālajām lietām, visas iestādes arī uzsver bērnu un jauniešu vēlmes pēc koncertiem, kino apmeklējumiem un teātra izrādēm, kā arī dažādiem sporta pasākumiem.
Kā arī ikvienam ir iespēja kļūt par brīvprātīgo bērnunamos, sniedzot praktisku palīdzību teritoriju labiekārtošanā.
Biedrība “Taureņa efekts” jau vairāk nekā 7 gadus regulāri veic bērnunamu vajadzību saraksta aptauju, lai ziedojumi kļūtu patiesi jēgpilni un lietderīgi. Saraksts tiek atjaunots divas reizes gadā.
Biedrība “Taureņa efekts” sadarbojas ar uzņēmumu “DPD Latvija”, tādējādi ziedojumi iestādēs tiks nogādāti bez maksas.
Ziedojumus var nogādāt bērnunamos, rakstot uz e-pastu info@taurenaefekts.lv vai zvanot pa tālruni +371 29461003.